Consultation à Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour établir la carte électorale

L'opération de division du territoire des municipalités en districts électoraux doit avoir lieu l'année qui précède les élections générales municipales. Elle est obligatoire pour les municipalités de plus de 20 000 habitants. Les autres municipalités peuvent s'y assujettir de façon volontaire.

La division du territoire à des fins électorales doit respecter un principe démocratique fondamental : la représentation effective des électrices et des électeurs. La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités prévoit les règles permettant d'assurer cette représentation effective. Deux principes soutiennent ces règles :

L'égalité du vote : chaque district électoral doit comporter un nombre similaire d'électrices et d'électeurs;





2.