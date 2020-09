OTTAWA, ON, le 30 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association canadienne des Industries Marines et de la Construction Navale (CMISA), qui représente des fournisseurs et chantiers navals à travers le Canada, s'oppose fermement à l'appel d'offres actuel publié pour la Garde côtière canadienne, visant un autre achat de navire usagé à l'étranger au lieu d'en construire un ici, chez nous (https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/PW-MB-007-27889). Nos membres sont tout à fait capables de faire le design et l'ingénierie, de fournir les matériaux et de construire ce navire au Canada, où de nombreux Canadiens pourraient bénéficier de ce travail. Un projet de construction accélérée de ce brise-glace léger serait une solution gagnante pour nos membres, l'industrie maritime et les contribuables canadiens. Pourquoi les ministères fédéraux sont-ils continuellement autorisés à ignorer la politique de construction navale du gouvernement et à acheter des navires étrangers alors que les membres de la CMISA ont la capacité de construire ce navire au Canada?



Cette acquisition est la deuxième de ce type qui a enlevé du travail à nos membres dans la dernière semaine. Le jour même où cette demande de propositions pour un brise-glace léger a été publiée, Transport Canada a fièrement annoncé avoir acheté « in extremis » un autre navire usagé en Europe, à savoir un grand traversier espagnol appelé « Villa de Terror ». Nous estimons que ces deux acquisitions représenteront une perte de plus de 2,5 millions d'heures-personnes de travail et plus de 250 millions de dollars en achats de matériel au Canada. Pendant cette pandémie, il est encore plus important de construire nos navires fédéraux au Canada, alors que la COVID-19 bouleverse notre vie et que le gouvernement tente de trouver des moyens de stimuler notre économie. La construction de ce brise-glace léger dynamisera certainement le travail des membres de notre association et permettra à notre industrie de continuer à renforcer son expertise en matière de brise-glace, alors que l'importance de la navigation dans les eaux glacées entourant notre pays continue de croître.



Notre demande est simple : restaurer la stratégie initiale d'acquisition d'un brise-glace, c'est-à-dire louer ou affréter un navire pour les trois prochaines années, et permettre à nos membres d'amorcer une construction rapide au Canada. Nous devons arrêter de gaspiller les possibilités de construire de navires au Canada lorsque nous avons les capacités et les moyens nécessaires pour le faire, ce qui est le cas au sein de nombreuses entreprises représentées par l'Association canadienne des Industries Marines et de la Construction Navale.

NOTE AUX ÉDITEURS :

À propos de CMISA

En 2018, CMISA a été lancée dans un but précis - celui d'être à la tête des intérêts de l'industrie maritime canadienne représentant nos fournisseurs, nos services et la construction navale.

Notre objectif premier est de nous concentrer sur les titans de notre industrie, tout en apportant un soutien aux petites entreprises du secteur et à la prochaine génération d'innovateurs. Nous souhaitons stimuler et promouvoir l'innovation, les partenariats stratégiques, la défense des intérêts et l'avancement de l'industrie maritime canadienne et de l'industrie de la construction navale en général. Nous sommes là pour notre secteur maritime afin d'aider à soutenir et à commercialiser la construction, l'équipement et l'entretien des navires construits au Canada ainsi que ceux du monde entier.

Notre objectif est de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes et de nous baser sur ce qui compte pour tous. Les entreprises canadiennes ont la capacité d'être à la hauteur des sociétés de classe mondiale et nous voulons les aider à être reconnues pour leur qualité et leur expertise.

Nous dirigeons un cours pour les leaders de l'industrie maritime afin de tirer parti de leur innovation, de leur créativité et de leurs partenariats stratégiques pour avoir un plus grand impact sur le Canada et notre économie.



