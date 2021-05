Construction résidentielle : en route vers la meilleure année au Québec depuis plus de 30 ans

MONTRÉAL, le 27 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) présente aujourd'hui la mise à jour de ses prévisions de mises en chantier résidentielles pour 2021 et 2022. Elle prévoit que le Québec atteindra, en 2021, la marque des 60 000 mises en chantier, soit un sommet depuis que la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) rend les données disponibles, c'est-à-dire 1990. En 2022, le rythme des nouvelles constructions fléchira à 53 500 mises en chantier, principalement en raison d'une modération dans le segment locatif.

« L'année 2021 a démarré de manière spectaculaire, en enregistrant des records d'activité au cours de chacun des quatre premiers mois, ce qui nous amène à bonifier une fois de plus nos prévisions », commente Paul Cardinal, directeur du Service économique de l'APCHQ. « Depuis le début de la pandémie, la demande pour l'achat de propriétés est survoltée, notamment grâce à la baisse des taux d'intérêt, à la hausse du taux d'épargne et aux changements de préférences des consommateurs. De nombreux acheteurs ont jeté leur dévolu sur une habitation neuve, alors qu'il y a un manque criant de propriétés existantes à vendre », ajoute-t-il.

Cette année, des hausses de mises en chantier sont attendues pour les segments de la maison unifamiliale et de la copropriété, tandis que la construction de logements locatifs, qui est déjà en pleine ébullition, devrait se stabiliser. Rappelons que celle-ci avait atteint, l'année dernière, un sommet depuis 1987 à l'échelle de la province. Finalement, l'APCHQ anticipe également une hausse de la construction dans les régions rurales (centres de moins de 10 000 habitants).

Pas de record pour 2022

La demande demeurera forte l'an prochain, mais l'APCHQ s'attend néanmoins à un fléchissement de 11 % des mises en chantier, qui se chiffreront à quelque 53 500 habitations au Québec.

« L'envolée du prix des propriétés, conjuguée à une hausse graduelle prévisible des taux d'intérêt, entraînera une dégradation rapide de l'abordabilité au cours des prochains mois, ce qui fera légèrement fléchir la construction d'habitations pour propriétaires-occupants (maisons unifamiliales et logements en copropriété) », soutient M. Cardinal. « La baisse sera plus prononcée du côté du segment locatif. Le nombre de logements locatifs actuellement en construction est déjà à un sommet, la pandémie a fait chuter le solde migratoire et les taux d'inoccupation ont déjà entamé une remontée à certains endroits. Dans ce contexte, les mises en chantier de logements locatifs vont se tempérer quelque peu. Elles compteront néanmoins pour la moitié de tous les nouveaux logements qui lèveront de terre », ajoute-t-il.



Mises en chantier résidentielles

































Centres urbains de 10 000 habitants et plus Régions rurales PROVINCE



Unifamilial Copropriété Locatif TOTAL TOTAL GRAND TOTAL



Nombre Variation Nombre Variation Nombre Variation Nombre Variation Nombre Variation Nombre Variation

2016 10,295 5% 8,238 -17% 13,995 5% 32,528 -2% 6,407 31% 38,935 -2%

2017 10,562 3% 11,135 35% 19,026 36% 40,723 25% 5,772 -10% 46,495 25%

2018 10,485 -1% 10,019 -10% 20,317 7% 40,821 0% 6,053 5% 46,874 0%

2019 10,553 1% 8,286 -17% 24,695 22% 43,534 7% 4,433 -27% 47,967 7%

2020 11,435 8% 7,226 -13% 28,571 16% 47,232 8% 6,834 54% 54,066 13%

2021p 14,500 27% 8,500 18% 28,000 -2% 51,000 8% 9,000 32% 60,000 11%

2022p 13,500 -7% 8,000 -6% 22,000 -21% 43,500 -15% 10,000 11% 53,500 -11%





























Sources : SCHL et prévisions APCHQ





















Forte croissance prévue des dépenses en rénovation

Au chapitre de la rénovation, l'APCHQ anticipe une forte augmentation (+15 %) en 2021, avec des dépenses qui atteindront pour la première fois la marque des 15 milliards de dollars au Québec.

« Non seulement le fort volume de reventes des derniers mois et les taux d'intérêt historiquement bas sont annonciateurs de nombreux projets de rénovation, plusieurs ménages continueront de convertir une partie de leur « budget loisirs » en travaux afin d'améliorer ou embellir leur propriété », note M. Cardinal. « Par surcroît, les mesures annoncées par le gouvernement fédéral lors du dernier budget afin de stimuler la rénovation écoénergétique donneront un élan supplémentaire aux dépenses en rénovation », conclut-il.

Rappelons que l'initiative Maisons plus écologiques ainsi qu'un nouveau programme de prêts sans intérêt pouvant atteindre jusqu'à 40 000 $ pour des rénovations améliorant l'efficacité énergétique ont été annoncés dans le dernier budget fédéral.

En 2022, la croissance des dépenses en rénovation reprendra un rythme de croisière plus habituel de 7 %, pour s'élever à 16 milliards de dollars.











Dépenses en rénovation résidentielle









Province de Québec



(millions de $) Variation

2016 12.402 4%

2017 13.205 7%

2018 14.334 9%

2019 14.819 3%

2020p 13.032 -12%

2021p 15.000 15%

2022p 16.000 7%









Sources : ISQ et prévisions APCHQ



