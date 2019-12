Construction du REM - Report de la fermeture du tunnel du mont Royal - La mise en œuvre du réseau transitoire de transport collectif est reportée au 30 mars 2020

MONTRÉAL, le 17 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Les partenaires de Mobilité Montréal prennent acte du report de la fermeture du tunnel du mont Royal annoncé aujourd'hui par CDPQ Infra et tiennent à informer les usagers que la mise en œuvre de l'ensemble des mesures d'atténuation est reportée au 30 mars 2020.

Les partenaires de Mobilité Montréal ont également obtenu la confirmation, de la part de CDPQ Infra, du fait que ce report n'aurait aucune incidence sur la durée prévue des travaux dans le tunnel du mont Royal, qui sera d'un maximum de 24 mois.

Le service de train des lignes exo6 Deux-Montagnes et exo5 Mascouche se poursuivra jusqu'à la fermeture du tunnel, prévue désormais pour le printemps prochain. Ainsi, les horaires de passage des trains en vigueur dès le 6 janvier seront identiques à ceux de l'automne 2019.

D'ici au 30 mars, l'ensemble des partenaires de Mobilité Montréal, de concert avec les municipalités et arrondissements concernés, poursuivront leurs efforts de coordination. Mobilité Montréal et ses partenaires s'assureront également de maintenir les usagers informés des plus récents développements liés aux mesures d'atténuation du REM.

Mesures tarifaires

Les mesures d'atténuation tarifaires annoncées par Mobilité Montréal le 9 septembre 2019 sont maintenues et bonifiées. Cinq mois gratuits seront offerts aux abonnés s'étant inscrits à la mesure tarifaire 2020 de la ligne exo6 Deux-Montagnes avant le 10 décembre 2019. Cette mesure s'appliquera de janvier à mai 2020.

Les usagers qui n'ont pu s'inscrire à la mesure tarifaire avant le 10 décembre et qui souhaitent se prévaloir des cinq mois gratuits peuvent le faire en souscrivant à l'abonnement OPUS+ ou OPUS+ entreprise d'ici le 10 juillet 2020. En attendant, ils se verront accorder une réduction de 30 % sur leur titre de transport TRAIN et TRAM entre janvier et mars 2020.

Ces bonifications aux mesures tarifaires pour les usagers de la ligne exo6 Deux-Montagnes, soit un mois gratuit additionnel et la réduction de 30 %, seront prises en charge financièrement par CDPQ Infra.

Pour les usagers utilisant la ligne exo5 Mascouche, aucun changement n'est appliqué à la mesure tarifaire annoncée le 9 septembre 2019, c'est-à-dire une réduction pouvant aller jusqu'à 30 % sur un titre TRAIN ou TRAM applicable dès janvier 2020.

