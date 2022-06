Construction du nouveau pont de l'île d'Orléans - L'appel de qualification est lancé

QUÉBEC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Émilie Foster, annoncent le début du processus encadrant la sélection de l'entrepreneur ou du consortium pour la conception et la construction du nouveau pont de l'île d'Orléans. Cette étape s'amorce dès aujourd'hui avec le lancement de l'appel de qualification. La période de dépôt des candidatures prendra fin le 6 octobre 2022.

L'appel de qualification vise à évaluer notamment les capacités techniques et financières des candidats afin de présélectionner les meilleurs en vue de l'appel de propositions. C'est au terme de cette deuxième étape que seront analysés les dossiers des entrepreneurs et des consortiums retenus à l'appel de qualification et que le Ministère déterminera à qui le contrat sera attribué.

Citations

« L'appel de qualification représente une étape clé dans la réussite du projet. Le processus de sélection qu'on entame aujourd'hui va nous permettre de livrer une structure qui reflète la grande valeur patrimoniale et historique de la région. Notre gouvernement s'engage à réaliser un pont exceptionnel pour l'île d'Orléans! »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Nous franchissons une nouvelle étape pour la réalisation de cet important projet. Je me réjouis de le voir progresser ainsi. Depuis le début de notre mandat, nous travaillons ce dossier avec beaucoup de rigueur. Les résidents et les visiteurs de l'île d'Orléans auront bientôt accès à un pont qui répondra amplement à leurs attentes et leurs besoins. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants

Le pont actuel, tout en étant sécuritaire, arrive à la fin de sa vie utile. Un nouveau pont à haubans d'un peu plus de 2 km sera construit pour relier l'île d'Orléans et la rive nord du fleuve Saint-Laurent .

. La nouvelle structure comprendra deux voies de circulation, soit une dans chaque direction, ainsi que des accotements. Une piste polyvalente sera aussi construite de part et d'autre des voies de circulation.

Une séance d'information à ce sujet sera organisée, cet été, pour les entrepreneurs et consortiums qui souhaitent déposer leur candidature.

Liens connexes

Consultez la page Web sur le projet de construction du nouveau pont de l'île d'Orléans.

