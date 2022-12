Construction du nouveau pont de l'île d'Orléans - Fin de la première année de travaux préparatoires

QUÉBEC, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, soulignent la conclusion d'une première année de travaux préparatoires à la construction du nouveau pont de l'île d'Orléans.

Commencé en août dernier, le réaménagement de la côte du Pont à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans est un chantier d'envergure qui vise à préparer les travaux de remplacement du pont de l'Île. Les interventions réalisées cette année comprennent notamment la reconstruction de la route Prévost, du chemin Royal à l'ouest de l'intersection, ainsi que la reconstruction partielle de la côte du Pont. Ces travaux préparatoires, qui reprendront au printemps 2023, se termineront en 2024.

Les travaux font l'objet d'un suivi rigoureux des équipes du Ministère, en collaboration avec les élus municipaux, notamment afin de limiter les répercussions sur la mobilité dans le secteur. Rappelons que le dossier d'affaires du projet de construction du nouveau pont de l'île d'Orléans a été approuvé cet été par le gouvernement du Québec. La prochaine étape sera l'appel de propositions qui s'amorcera dans quelques semaines. Le coût du projet sera connu au terme du processus d'appel d'offres.

« Le réaménagement de la côte du Pont est la première étape qui nous mènera à la réalisation de ce projet d'envergure qu'est la construction du nouveau pont de l'île d'Orléans. Il s'agit d'un investissement important pour améliorer ce lien essentiel aux déplacements quotidiens de milliers de citoyens. Nous remercions la MRC, les mairesses et les maires, ainsi que tous les partenaires pour la collaboration dont ils ont fait preuve depuis le début des travaux. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis très heureuse de souligner la fin d'une première série de travaux. Ils nous permettront d'inaugurer prochainement un tout nouveau pont qui répondra aux attentes des résidents et des agriculteurs de l'Île d'Orléans. Prochainement, une séance d'information sera organisée afin de présenter à la population les prochaines étapes du projet. Je continuerai de suivre les travaux de près ! »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Le réaménagement de la côte du Pont et de son intersection avec le chemin Royal et la route Prévost permettra :

d'uniformiser l'infrastructure routière avec le nouveau pont de l'île d'Orléans afin d'assurer une connexion harmonieuse de celui-ci avec le territoire de l'île d'Orléans;



d'améliorer la sécurité des différents usagers de la route;



de rendre les infrastructures conformes aux normes de conception actuelles;



d'améliorer l'aspect visuel et les aménagements à l'entrée de l'île d'Orléans.

Tout comme pour les travaux de la dernière année, une séance d'information sera organisée au cours des prochains mois afin de présenter les interventions qui seront réalisées en 2023.

Le pont actuel, tout en étant sécuritaire, arrive à la fin de sa vie utile. La nouvelle structure comprendra deux voies de circulation, soit une dans chaque direction, ainsi que des accotements. Une piste polyvalente sera aussi construite de part et d'autre des voies de circulation.

