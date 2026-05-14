Construction Dinamo parmi les sociétés les mieux gérées au Canada

Une reconnaissance nationale soulignant l'excellence et l'engagement d'une entreprise québécoise en croissance

QUÉBEC, le 14 mai 2026 /CNW/ - Construction Dinamo Inc. annonce avec fierté l'obtention de la certification des Sociétés les mieux gérées au Canada, l'un des programmes d'excellence les plus prestigieux au pays en matière de gestion d'entreprise.

Remise annuellement, cette distinction reconnaît les entreprises privées canadiennes qui se démarquent par la qualité de leur gestion, leur vision stratégique, leur culture organisationnelle, leur capacité d'innovation ainsi que leur performance durable.

« Cette reconnaissance est une immense source de fierté pour nous. Elle reflète avant tout le travail remarquable de nos équipes, les DINAMOs incarnent chaque jour nos valeurs et notre grande volonté de devenir meilleur », souligne Jean-Yves Morissette, président-directeur général de l'entreprise.

Depuis maintenant 39 ans, Construction Dinamo poursuit son évolution basée sur des relations solides avec ses clients, partenaires et fournisseurs. L'entreprise a réalisé au cours de cette période plus de 1 500 projets d'envergure dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment l'industriel, le commercial, l'alimentaire, la santé, technologique et multi-résidentiel.

Cette reconnaissance témoigne également de l'importance accordée par l'organisation au développement de ses membres et de ses équipes, à l'innovation et à l'amélioration continue de ses pratiques. Chez Dinamo, la collaboration, l'expertise et l'engagement collectif demeurent au cœur de chaque projet.

Guidée par sa mission -- « Bâtir un monde meilleur » -- l'entreprise entend poursuivre son évolution en maintenant les plus hauts standards de performance et en contribuant activement à la progression de l'industrie de la construction.

À propos de Construction Dinamo

Construction Dinamo Inc. est un entrepreneur général et gestionnaire de projets reconnu, cumulant plus de 39 ans d'expertise dans ses réalisations pour des entreprises privées partout au Québec.

SOURCE DINAMO CONSTRUCTION INC

Source média : Isabelle Germain, Adjointe au président, Construction Dinamo Inc., 418-951-6637, [email protected]