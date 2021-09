Construction de l'autoroute 35 - Phase III - Début des travaux entre Pike River et Saint-Armand

LONGUEUIL, QC, le 10 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que les travaux de construction de l'autoroute 35 se poursuivent, avec un nouveau lot de travaux situés entre Pike River et Saint-Armand. Ces travaux débuteront le 13 septembre et se poursuivront jusqu'à la mi-décembre. Les travaux reprendront ensuite au printemps 2022, après la pause hivernale.

Des entraves à la circulation seront requises dans les prochaines semaines sur la route 133 et sur le chemin Champlain afin d'aménager l'accès au chantier et de débuter la construction des bretelles de l'échangeur situé à la jonction de l'autoroute 35, de la route 133 et du chemin Champlain.

Gestion de la circulation

Du 13 au 17 septembre

Circulation à contresens sur la route 133, entre le chemin Morgan et le chemin du Moulin. Une voie de circulation par direction sera disponible.

Du début à la fin octobre

Fermeture du chemin Champlain à Saint-Armand entre la route 133 et le chemin de la Plage.

à entre la route le chemin de la Plage. Un détour balisé sera mis en place.



L'accès aux résidences sera maintenu en tout temps.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début de ces travaux pourrait être reporté et ce chantier pourrait se prolonger.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant Québec 511. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place sur les chantiers est essentiel.

Faits saillants

Les travaux à réaliser comprennent :

la construction de l'autoroute 35 sur une distance de 4,7 km;



la construction d'un pont passant au-dessus de la rivière aux Brochets à Pike River;



l'aménagement d'un échangeur à la jonction de l'autoroute 35, du chemin Champlain et de la route 133 à Saint-Armand ;

et de la route 133 à ;

la construction d'un carrefour giratoire à l'intersection de la route 133 et des chemins Champlain et du Moulin à Saint-Armand .

des chemins et du Moulin à .

la construction et l'installation de deux ponceaux, un au-dessus du ruisseau Louis-Rocheleau et l'autre au-dessus du cours d'eau Edwin, à Pike River.

Le prolongement de l'autoroute 35 jusqu'à la frontière américaine permettra d'améliorer la mobilité des personnes et des marchandises tout en augmentant la sécurité routière et la qualité de vie des riverains de la route 133.

La phase III de l'autoroute 35 se situe entre la route 133 à Saint-Sébastien et l'intersection de la route 133, du chemin Champlain et du chemin du Moulin à Saint-Armand , soit un tronçon de 8,9 km.

et du chemin du Moulin à , soit un tronçon de 8,9 km. La première portion des travaux de la phase III, qui incluait entre autres la construction de l'autoroute sur une distance de 4,2 km, ainsi que la construction du pont d'étagement de la route 2020, au-dessus de l'autoroute 35, sera complétée cet automne, à l'exception des aménagements paysagers qui seront réalisés au cours de 2022.

La mise en service complète de la phase III est prévue en 2023.

Liens connexes

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724

Liens connexes

https://www.transports.gouv.qc.ca/