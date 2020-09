Construction de l'autoroute 35 - Mise en place d'un chemin de déviation sur la route 202, entre Pike River et Saint-Sébastien

LONGUEUIL, QC, le 15 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu'un chemin de déviation est en place sur une portion de la route 202 (rang des Ducharme), entre Pike River et Saint-Sébastien. Cet aménagement est requis afin de construire le futur pont d'étagement qui enjambera l'autoroute 35. Ce chemin de déviation, d'une longueur d'environ 1 km, est situé plus précisément entre les adresses civiques 1222 et 1471, rang des Ducharme. La limite de vitesse sur cette route temporaire, qui sera en place jusqu'à l'été 2021, est de 50 km/h. Une voie de circulation est disponible dans chaque direction.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant Québec 511. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place sur les chantiers est essentiel.

Toutes les mesures sanitaires nécessaires sont déployées sur ce chantier pour protéger la santé du personnel.

Pour plus d'information sur le projet, consultez le page Web du prolongement de l'autoroute 35.

