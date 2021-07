Construction de l'autoroute 35 - Fermeture temporaire d'un tronçon du chemin Champlain, à Saint-Armand

LONGUEUIL, QC, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu'une portion du chemin Champlain (entre la route 133 et le chemin de la Plage) à Saint-Armand sera temporairement fermée à la circulation, et ce, à deux reprises.

Cette fermeture est requise dans le cadre des travaux préparatoires du 2e lot de travaux de la phase III de la construction de l'autoroute 35 jusqu'à la frontière américaine.

Deux périodes de fermetures sont prévues :

Du 5 au 13 juillet inclusivement

Du 3 au 9 août inclusivement

Le chemin de détour passera par la route 133 et l'avenue Montgomery, et ce, à toute heure du jour ou de la nuit.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant Québec 511. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place sur les chantiers est essentiel.

Pour plus d'information sur le projet, consultez le page Web du prolongement de l'autoroute 35.

