Construction de l'autoroute 35 - Fermeture temporaire d'un tronçon de la route 202 entre Pike River et Saint-Sébastien

Le chemin de détour passera par la route 133 et la route 227, la seule option pour contourner la zone de travaux. Le ministère est conscient que le temps de parcours des usagers se verra allongé, mais cette fermeture est essentielle pour réaliser les travaux en toute sécurité.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant Québec 511. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place sur les chantiers est essentiel.

Pour plus d'information sur le projet, consultez le page Web du prolongement de l'autoroute 35.

