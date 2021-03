Construction de l'autoroute 19, entre Laval et Bois-des-Filion - Prolongement de l'autoroute 19 : coup d'envoi d'un projet attendu depuis des décennies

MONTRÉAL, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'annoncer que les premiers travaux de construction du prolongement de l'autoroute 19 auront lieu cet automne avec la construction de l'échangeur Saint-Saëns, à Laval. Au cours des prochaines semaines, une série d'appels d'offres sera lancée afin de mener à bien ces travaux. Le leader du gouvernement à la Chambre des communes, M. Pablo Rodriguez, la ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mme Mélanie Joly, le ministre des Transports du Québec et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel et le député de Blainville, M. Mario Laframboise, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le gouvernement donne ainsi le coup d'envoi de la toute première phase du projet de l'autoroute 19, soit la construction de l'échangeur Saint-Saëns, qui permettra de relier l'autoroute 19 à la rue Saint-Saëns Est. Cet échangeur est le tout premier de quatre nouveaux échangeurs prévus dans le cadre de ce projet qui vise à améliorer les déplacements dans ce secteur par la mise en place d'une infrastructure routière adaptée aux besoins de la région et par l'implantation d'un lien efficace pour le transport collectif.

Citations

« Chaque fois que j'ai visité Blainville, Rosemère, Lorraine, Bois-des-Filion, Terrebonne et Laval, on m'a parlé du problème de mobilité. Aujourd'hui, on franchit une nouvelle étape vers le parachèvement de l'autoroute 19. L'investissement fédéral de plus de 260 M$ et l'ajout de voies réservées vont faire une différence concrète dans la vie des familles de la Rive-Nord. C'est toujours une bonne nouvelle quand Québec et Ottawa travaillent ensemble pour faire avancer des projets prioritaires comme celui-là. »

Pablo Rodriguez, leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Le prolongement de l'autoroute 19 répond à un besoin pressant de la population de Laval et de la couronne nord de Montréal. Une importante étape de sa réalisation est franchie aujourd'hui grâce au lancement de ces appels d'offres. Une fois terminé, ce prolongement va alléger le temps de transport de milliers d'usagers et participera à l'essor économique. Notre gouvernement est fier de contribuer au développement économique de la région, à sa compétitivité ainsi qu'à la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens. »

Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« C'est avec grand plaisir que j'annonce le lancement d'une série d'appels d'offres dans le cadre du projet de construction de l'autoroute 19 entre Laval et Bois-des-Filion. Cette première étape témoigne à la fois de notre détermination à améliorer la mobilité dans les banlieues de la région métropolitaine et de l'engagement de notre gouvernement à contribuer à la relance économique. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Nous avons écouté la population et nous livrons la marchandise. L'autoroute 19 va de l'avant, enfin. Notre gouvernement est fier de concrétiser un projet qui permettra de soutenir la vitalité économique, d'améliorer les déplacements, de réduire la congestion routière et de donner ainsi une plus belle qualité de vie aux citoyennes et citoyens de ma région. »

Mario Laframboise, député de Blainville

Faits saillants

La construction de l'autoroute 19 comportant trois voies par direction, dont des voies réservées aux autobus, aux véhicules électriques et au covoiturage, sera réalisée entre les boulevards Saint-Martin Est, à Laval , et Industriel, à Bois-des-Filion . Actuellement, près de 34 000 véhicules empruntent chaque jour le pont Athanase-David, qui surplombe la rivière des Mille Îles et sur lequel des interventions sont prévues dans le cadre du projet.

, et Industriel, à . Actuellement, près de 34 000 véhicules empruntent chaque jour le pont Athanase-David, qui surplombe la rivière des Mille Îles et sur lequel des interventions sont prévues dans le cadre du projet. Les appels d'offres visent l'octroi de contrats pour le contrôle qualité, la surveillance, la maîtrise d'œuvre et la construction de l'échangeur Saint-Saëns, à Laval

Les travaux de ce premier lot devraient débuter à l'automne 2021 et s'échelonner jusqu'en 2023.

La réalisation de l'avant-projet définitif ainsi que des plans et devis des autres lots est toujours en cours. L'échéancier des autres lots sera alors défini. Un appel d'offres pour la réalisation d'inventaires et d'expertises archéologiques a également été lancé le 5 mars 2021.

Ce projet a fait l'objet d'un engagement de la part du gouvernement du Canada pour une contribution de 260 M$ par l'entremise du Nouveau Fonds Chantiers Canada, volet Infrastructures provinciales-territoriales - Projets nationaux et régionaux.

Liens connexes

Projet de construction de l'autoroute 19 : transports.gouv.qc.ca/a19

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980 ; Relations avec les médias: Direction des communications, Ministère des Transports,Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724