MIRABEL, QC, le 26 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La députée de Mirabel, Sylvie D'Amours, et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, annoncent aujourd'hui, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, qu'une maison des aînés sera construite à Mirabel, sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides.

Mettant 72 places à la disposition des aînés de la région, la maison sera située dans un nouveau développement en bordure du prolongement de la rue Magloire-Lavallée. Elle offrira aux résidents un milieu de vie à dimension humaine, constitué de six unités climatisées de 12 places chacune, et comportant des chambres individuelles avec toilette et douche adaptée pour chaque résident.

Ce nouveau type d'hébergement rappellera davantage un domicile et favorisera les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à un accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations intérieures mieux adaptées aux besoins des résidents et de leurs proches. De plus, l'environnement des maisons des aînés et alternatives facilitera l'application des mesures de prévention et de contrôle des infections en cas d'éclosion. Cette transformation sera aussi bénéfique pour le personnel qui travaille dans ces milieux, et contribuera d'ailleurs à son attractivité et à sa rétention.

Citations :

« Dès notre entrée en poste, notre gouvernement a entrepris une transformation majeure des milieux d'hébergement pour les aînés de soins de longue durée. Cette construction d'une maison des aînés à Mirabel démontre une fois de plus notre désir de prendre soin de nos personnes âgées. Ce nouveau standard de qualité améliorera le quotidien des résidents, des proches ainsi que du personnel. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Nous voulons toutes et tous que les aînés de notre communauté aient accès à des milieux de vie de qualité, sécuritaires, et qui favorisent leur épanouissement. Par la réalisation de ce projet de maison des aînés, notre gouvernement témoigne de sa volonté d'agir concrètement pour offrir aux aînés la meilleure qualité de vie possible. J'en suis très fière. »

Sylvie D'Amours, députée de Mirabel

« La crise sanitaire que nous traversons nous a démontré de façon claire que nos milieux de vie doivent être mieux adaptés pour faire face à de telles situations. L'annonce d'une autre maison des aînés dans la région des Laurentides, à Mirabel, résulte d'un engagement historique de notre gouvernement de répondre aux besoins réels de la communauté. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Afin d'accélérer la construction des maisons des aînés et alternatives, le gouvernement a annoncé qu'un montant de 309 millions de dollars du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 serait devancé à cette année.

Cette maison des aînés s'inscrit dans le cadre d'une démarche de transformation majeure des milieux d'hébergement et de soins de longue durée.

Dans l'objectif d'améliorer la qualité de vie de nos aînés et des adultes ayant des besoins spécifiques, le gouvernement du Québec procède à la construction de plus de 3 400 places en développement et en reconstruction en maisons des aînés et alternatives sur l'ensemble du territoire grâce à des investissements de 2,1 milliards $, dont 2 600 places seront livrées d'ici 2022.

Par ailleurs, 2 500 places en centre d'hébergement et de soins de longue durée feront quant à elles l'objet de rénovations ou de reconstructions au cours des prochaines années.

Toutes les nouvelles places prévues ont été déterminées selon une démarche rigoureuse, pour chacune des régions du Québec, par un croisement des plus récentes données de la liste d'attente en hébergement avec les projections du nombre de places supplémentaires qui seront requises dans les prochaines années en raison du vieillissement de la population.

La Société québécoise des infrastructures agit à titre de gestionnaire de projet.

