HALIFAX, NS, le 19 août 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canad et de la Nouvelle-Écosse. Même durant la pandémie de COVID-19, les gouvernements continuent de prendre des mesures décisives pour soutenir les familles et les collectivités, et de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Les investissements stratégiques dans les infrastructures sociales jouent un rôle clé pour garantir que les résidents des Maritimes disposent d'installations appropriées pour soutenir les familles dont les enfants ont besoin de soins vitaux.

Andy Fillmore, député d'Halifax et secrétaire parlementaire de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Stephen McNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Labi Kousoulis, Ministre du Travail et de l'Enseignement supérieur de la Nouvelle-Écosse, et Scott McCain et Leslie McLean, coprésidents de la campagne de financement pour l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonald de l'Atlantique, ont annoncé l'octroi d'un financement de 7,5 millions de dollars pour la construction d'un nouveau Manoir Ronald McDonald à Halifax, qui remplacera la petite installation existante.

Le nouvel établissement fournira des soins axés sur la famille et un soutien résidentiel aux familles des Maritimes qui ont des enfants malades ayant besoin de soins médicaux à Halifax.

Le bâtiment entièrement accessible disposera de 36 chambres et salles de bain privées, de suites pour les enfants dont le système immunitaire est affaibli, ainsi que d'aires modernes pour les programmes. Le projet permettra de doubler familles soutenues chaque année. De plus, on y offrira des programmes de soutien psychologique, des activités pour enfants et des programmes de jour qui seront également ouverts aux familles qui visitent le centre de santé IWK (Izaak Walton Killam) situé à proximité.

Le gouvernement du Canada investit 4 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada. La province de la Nouvelle-Écosse fournit 3,5 millions de dollars et l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonald de l'Atlantique et d'autres dons fourniront le reste du financement du projet.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans des infrastructures sociales qui soutiennent les familles pour créer des collectivités saines et résilientes. Avec la construction du nouveau Manoir Ronald McDonald à Halifax, les familles des Maritimes ayant des enfants malades seront bien soutenues lorsqu'elles viendront pour obtenir des soins. Nous sommes très fiers de travailler avec nos partenaires pour réaliser cet important projet. »

Andy Fillmore, député d'Halifax et secrétaire parlementaire de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités



« Avoir un enfant malade ou blessé constitue un stress énorme pour une famille. Depuis plus de 35 ans, le Manoir Ronald McDonald offre un refuge et un soutien aux familles de toute la Nouvelle-Écosse et des Maritimes et nous sommes heureux de soutenir de soutenir cet important projet qui aidera de nombreuses personnes dans toute la région. »

L'honorable Stephen McNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

« Cette annonce marque le début de ce qui permettra à toutes les familles des Maritimes d'avoir un endroit où elles pourront se sentir chez elles au moment où elles doivent faire face au stress lié à la maladie d'un enfant. Le nouveau Manoir permettra à l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonald de l'Atlantique de servir 600 familles supplémentaires chaque année, d'éliminer la liste d'attente et de maintenir un plus grand nombre de familles ensemble au moment où elles en ont le plus besoin. »

Scott McCain et Leslie McLean, coprésidents de la campagne de financement pour l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonald de l'Atlantique

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 25,3 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructures sociales dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 791 millions de dollars dans 187 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 791 millions de dollars dans 187 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été durement touchées par la pandémie en augmentant la contribution fédérale au titre des coûts des projets d'infrastructure publique.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités tandis qu'elles mettront en œuvre de nouvelles solutions novatrices pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

