Construction d'un bâtiment temporaire à l'Hôpital de Saint-Eustache

QUÉBEC, le 18 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, la ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides, Sylvie D'Amours, et le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Deux-Montagnes, Benoit Charette, annoncent aujourd'hui la construction d'un complexe temporaire qui viendra pallier le manque d'espaces disponibles à l'Hôpital de Saint-Eustache, notamment en prévision de mieux répondre aux besoins qui découleront de la probable deuxième vague de la COVID-19 au cours des prochains mois.

Ce projet vise à doter l'Hôpital de Saint-Eustache d'une construction temporaire à assemblage rapide pour ajouter des lits de soins. Ce projet de construction, qui sera réalisé d'ici l'hiver en seulement quelques semaines, représente un coût de près de 19 M$. Le complexe de 62 lits permettra un ajout net de 38 lits d'hospitalisation et permettra à l'établissement d'agrandir l'urgence dans le but d'accueillir plus aisément les patients présentant des symptômes de la COVID-19. Il sera ainsi plus facile de procéder à leur évaluation dans des conditions maximales de sécurité. Les cas confirmés seront ensuite transférés dans un centre désigné de traitement COVID-19.

Citations :

« Nous devons trouver des solutions agiles pour augmenter l'accessibilité du réseau de la santé et pour répondre aux besoins dans chacune des régions. La pandémie actuelle a démontré toute l'importance de moderniser nos installations pour les rendre plus sécuritaires. Nous devons améliorer les soins et les services pour assurer une prise en charge appropriée dans un très court délai. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Le projet choisi, basé sur des projets similaires menés dans d'autres provinces, reflète notre volonté de nous inspirer des meilleures idées possibles pour bonifier le réseau de la santé et des services sociaux. Nous n'hésitons pas à aller voir ce qui se fait ailleurs, dans un souci d'améliorer les soins et les services, tant sur le plan de leur qualité que de leur accessibilité. Je me réjouis que ce complexe temporaire représente une solution accessible et efficace pour répondre à la croissance marquée des besoins dans la région des Laurentides. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides

« La communauté de Saint-Eustache et des environs fait face à des enjeux sérieux d'accès aux services offerts par son hôpital, et je suis très fier qu'une solution aussi rapide que celle-ci permette de changer la donne à court et à moyen terme. Une telle initiative témoigne des efforts qui sont déployés pour mieux répondre aux besoins des gens d'ici, de manière parfaitement adaptée à la situation actuelle, notamment en contexte de pandémie, où la demande de soins ne peut que s'accroître. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Deux-Montagnes

Faits saillants :

À terme, les locaux comprendront un aménagement intérieur réalisé selon les besoins cliniques, des cubicules individuels de traitement, des gaz médicaux et des consoles médicales à la tête de chaque patient, des salles de toilettes et un poste de garde.

Le complexe temporaire sera similaire à ceux d'un projet réalisé à l'Hôpital Joseph Brant situé à Burlington, en Ontario. Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides devrait compléter le complexe pour la mi-décembre.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Source : Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756