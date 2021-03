Construction d'abribus - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de plus de 450 000 $ à la Société de transport de l'Outaouais

QUÉBEC, le 11 mars 2021 /CNW Telbec/ - Afin d'augmenter le confort des usagers et l'attractivité du transport collectif, le gouvernement du Québec accorde une aide financière maximale de 455 063 $ à la Société de transport de l'Outaouais (STO) pour l'acquisition de nouveaux abribus. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en font l'annonce aujourd'hui.

Cette aide financière, possible grâce au Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes, permettra la construction de 50 abribus d'ici 2024 sur le territoire de la STO.

Citations

« Le confort compte parmi les critères les plus importants lorsque vient le moment de choisir un mode de transport. Le temps et les conditions d'attente font aussi partie intégrante de l'offre de transport en commun et jouent un rôle primordial dans son attractivité. Voilà pourquoi votre gouvernement soutient les sociétés de transport dans l'amélioration de leurs équipements et de leurs infrastructures. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis très heureux de cette annonce d'une aide financière à la STO. L'acquisition de ces 50 abribus améliorera concrètement la qualité du service en transport collectif pour les citoyennes et les citoyens de la région de l'Outaouais. Notre gouvernement répondra toujours présent pour soutenir les sociétés de transport et améliorer les services de transport en commun et les installations pour les usagers. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Le Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes vise à favoriser le maintien, l'amélioration et le développement des équipements et des infrastructures de transport en commun auprès des autorités organisatrices de transport.

Ce projet est conforme à la dimension 3 de la Politique de mobilité durable - 2030 concernant la mise en place d'infrastructures de transport qui favorisent la mobilité durable.

Liens connexes

Programme d'aide au transport collectif des personnes et aux immobilisations en transport en commun

Politique de mobilité durable - 2030

