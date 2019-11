Construction bois - Deux nouveaux programmes - Plus de 5 M$ pour soutenir le secteur de la construction bois

QUÉBEC, le 25 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec annonce le lancement de deux nouveaux programmes visant à soutenir le secteur de la construction bois. L'investissement total est de plus de 5 M$.

Optimisation et automatisation

Face à la concurrence, à la mutation des marchés et à la rareté de la main-d'œuvre, il est impératif que les entreprises québécoises de la construction repensent leur modèle d'affaires en se tournant davantage vers la préfabrication et l'offre de solutions intégrées.

Une somme de 3,2 M$ est donc consacrée au Programme préfabrication en bois : optimisation et automatisation (PPBOA) afin d'accroître la compétitivité des producteurs de produits préfabriqués en bois. Ce programme permettra aux entreprises d'automatiser et d'optimiser leurs processus de fabrication et d'affaires, afin d'offrir des produits à plus grande valeur ajoutée, et ce, à moindre coût. Ces entreprises pourront ainsi répondre à l'augmentation de la demande mondiale pour les produits structuraux préfabriqués en bois utilisés dans la construction de bâtiments non résidentiels et multifamiliaux.

Formation continue

Doté d'une enveloppe de 2 M$, le Programme de formation continue sur l'utilisation du bois dans la construction (PFCBC), financé par le Fonds vert, a pour objectif de bonifier l'offre de formation continue sur le bois et son utilisation dans la construction.

Ces formations répondront à des besoins ciblés par les professionnels et les gens de métier dans le domaine de la construction des bâtiments non résidentiels et multifamiliaux pour actualiser leurs connaissances. La formation devra impérativement comprendre un élément de sensibilisation à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) lié à la construction en bois.

Citations :

« Ces programmes accroîtront la compétitivité des entreprises dans le secteur de la construction bois. Nul doute que l'annonce d'aujourd'hui se traduira, d'ici trois ans, en une amélioration des processus de fabrication et d'affaires des entreprises soutenues afin d'augmenter leur productivité. À terme, c'est l'ensemble de l'économie québécoise qui en sortira gagnante. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

« Le bois est un choix intéressant pour réduire l'empreinte carbone des bâtiments, puisqu'il génère peu d'émissions de GES pendant son cycle de vie si on le compare à d'autres matériaux couramment utilisés dans la construction. C'est pourquoi le Gouvernement du Québec a choisi d'utiliser des sommes du Fonds vert, afin de mieux faire connaître les avantages relatifs au matériau bois et de faire évoluer les pratiques. Le Programme de formation continue sur l'utilisation du bois dans la construction constitue un bon investissement pour le climat! »

M. Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

