Constitution du Québec: « Le vrai bouclier, c'est la liberté. », réplique Ruba Ghazal

QUÉBEC, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Alors que la CAQ a déposé un projet de constitution du Québec sans consultation préalable, les porte-paroles de Québec solidaire critiquent la démarche partisane et fédéraliste du gouvernement.

« La seule constitution dont le Québec a besoin, c'est celle d'un Québec souverain. L'indépendance se fera avec une constitution d'un Québec indépendant, écrite par et pour le peuple. Pas d'une constitution écrite en catimini dans le bureau de Simon Jolin-Barrette, sans consultation du peuple québécois et des premiers peuples avec qui nous partageons le territoire. Le Québec vaut mieux que le fédéralisme de la CAQ. En tant qu'indépendantiste, j'en veux à François Legault et à ses ministres d'avoir gâché un moment de fierté en abdiquant devant le carcan fédéral canadien », a déclaré Mme Ghazal.

« L'écriture d'une constitution pour le Québec aurait dû être un grand moment de démocratie et de rassemblement, pas de division. Malheureusement, le ministre de la Justice n'est pas reconnu comme un grand démocrate, rappelons-nous des 7 bâillons imposés depuis que la CAQ est au pouvoir. J'étais déjà inquiet par la démarche opaque et sans consultation qui a mené à cette constitution, mais je le suis encore plus en voyant son contenu. La CAQ veut interdire la contestation des lois par la société civile, ce qui serait une grave atteinte à la liberté d'expression, sans parler des dispositions qui s'attaquent à l'indépendance des tribunaux », a complété M. Cliche-Rivard.

