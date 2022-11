SINGAPOUR, 2 novembre 2022 /CNW/ - Quatre salons de l'alimentation parmi les mieux établis en Chine -- le salon « Food2China EXPO » de la Guangdong (Chine) Imported Food Association (GDIFA) et Constellar-WorldEx, « Zhong Shi Zhan » du China Commerce Development Center (CCDC), « Guangzhou International Food and Ingredients Exhibition (GIFIF) » par le comité de Guangzhou du conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT) et « Wine to China EXPO » (de Shenzhen TOEWine) -- ont signé un accord de partenariat à long terme pour le lancement de la première édition du salon Food2China Expo, qui aura lieu au Poly World Trade Center Expo (Guangzhou), du 21 au 23 septembre 2023.

Le salon Food2China Expo, qui est organisé conjointement par les parties susmentionnées et géré par Constellar-WorldEx, la Chambre de commerce internationale de Guangzhou et le Shanghai Hehe Exhibition Group, tirera parti de la vaste expertise et de l'expérience des différents salons pour devenir le plus grand et le plus influent salon international du commerce alimentaire à Guangzhou, reliant Guangzhou à la Grande Chine et au reste du monde.

Guangzhou est l'un des premiers ports commerciaux de la Chine et l'un des principaux terminus de la Route maritime de la soie. C'est une porte d'entrée internationale vers la cuisine et la culture chinoises. Centre commercial clé, c'est également un carrefour alimentaire international où l'on peut déguster des cuisines du monde entier. Grâce à la solide réputation de Guangzhou à l'échelle mondiale et à ses compétences en affaires, le salon Food2China Expo devrait occuper plus de 66 000 m2, attirant plus de 1 400 exposants et 80 000 visiteurs, dont des producteurs, des transformateurs, des acheteurs, des importateurs, des traiteurs, des restaurateurs, des prestataires de services de commerce électronique et d'autres prestataires de services professionnels de plus de 40 pays et régions.

« Food2China Expo représente une solide collaboration entre le gouvernement chinois, les entreprises et les associations industrielles pour intégrer les ressources et l'expertise dans la mise au point du plus grand salon professionnel de l'alimentation dans la région de la grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, a déclaré M. Wolfgang Qi, directeur général de Constellar-WorldEx. Le salon Food2China est la principale plateforme commerciale permettant aux intervenants de répondre à l'évolution des besoins et aux préférences en matière de consommation alimentaire, tout en améliorant la qualité de vie des citoyens chinois. »

L'établissement de Food2China Expo donnera un coup de pouce important au secteur des salons et des événements de Guangzhou, rehaussant la réputation de la ville en tant que centre mondial influent pour l'industrie alimentaire. Food2China Expo organisera et animera plus de 20 séances et forums thématiques où les participants pourront découvrir de nouvelles possibilités et collaborations, forger de nouveaux réseaux, se tenir au courant des dernières tendances et mieux comprendre la mise en œuvre des politiques, les innovations alimentaires, les applications et plus encore.

En plus de l'exposition, Food2China Expo mettra en place une nouvelle plateforme d'échanges commerciaux et de coopération où les exposants pourront optimiser leur participation grâce à des services de jumelage d'entreprises sur place et tout au long de l'année, en se connectant à plus de 300 000 pistes dans les bases de données des acheteurs qualifiés, accumulées pendant plus de 20 ans lors des différents salons.

Le lancement de Food2China Expo est une occasion opportune pour les entreprises internationales d'explorer l'énorme potentiel du marché chinois. En tant que partenaire international de la coentreprise Constellar-WorldEx et partenaire de référence en Asie pour la sélection d'événements et de sites innovants, Constellar apportera à ce partenariat à long terme son expertise pour faciliter la collaboration transnationale et l'expansion des réseaux.

« Dans une économie mondiale de plus en plus connectée, notre objectif est de libérer la valeur des partenariats internationaux pour aider les entreprises à croître, a affirmé M. Mel Shah, premier vice-président (développement international et commercial) de Constellar. Grâce à notre expérience dans l'organisation d'événements interentreprises de renommée internationale comme le Industrial Transformation ASIA-PACIFIC, Agri-Food Tech Expo Asia et le Singapore FinTech Festival, où nous réunissons des collectivités pour mettre en valeur les innovations, établir des liens entre elles et échanger des connaissances, Food2China Expo préparera le terrain pour que Constellar-WorldEx joue un rôle central en stimulant une croissance collaborative et durable à long terme au sein de l'industrie du commerce alimentaire chinois. »

À propos de Constellar

Constellar relie un écosystème mondial de partenaires d'événements et de consommateurs grâce à un portefeuille holistique de propriété intellectuelle (PI) dans le secteur des réunions, des mesures incitatives, des conférences et des expositions (MICE). En tant que partenaire de référence en Asie pour la création d'expériences innovantes, Constellar met en place des réseaux percutants pour rassembler les marchés mondiaux, les entreprises et les consommateurs en vue d'une croissance durable. Grâce à notre expertise et à notre dévouement, nous sommes déterminés à aider nos clients à établir des relations de confiance à long terme avec les intervenants et à favoriser la collaboration intersectorielle grâce à des solutions d'engagement des auditoires de calibre mondial. Visitez le site constellar.co pour obtenir de plus amples renseignements.

À propos de Constellar-WorldEx

Constellar-WorldEx (anciennement connue sous le nom de WorldEx-SingEx Exhibitions [Guangzhou] Co., Ltd.), qui gère Food2China EXPO, est une coentreprise avec la société singapourienne, l'une des principales sociétés d'exposition de la région Asie-Pacifique, investie conjointement par Temasek Holdings et Cuscaden Peak Investments (anciennement connue sous le nom de Singapore Press Holdings Private Limited avant d'être privatisée le 13 mai 2022). Avec 20 ans d'expérience dans l'organisation de salons, et en tirant parti du réseau mondial et de l'expertise de Constellar, Constellar-WorldEx met l'accent sur le développement des marchés et des réseaux en Asie et en Chine élargie pour une croissance durable, en les reliant au reste du monde.

