Constables et agents de la paix de la STM, un métier à risque

MONTRÉAL, le 19 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Fraternité des constables et agents de la paix de la STM (CSN), qui représente 170 inspecteurs, dont ceux ayant dû utiliser la force au cours du week-end et dont les images ont fait le tour du Web, désire clarifier certains éléments ayant mené à cette intervention.

« Nous sommes responsables de la sécurité et de la protection de l'intégrité des revenus dans le métro de Montréal, précise d'entrée de jeu le président du syndicat, Kevin Grenier. Quand une personne ne s'acquitte pas de ses frais de passage, refuse de s'identifier, résiste à son interpellation, prend la fuite, refuse de s'immobiliser et, de plus, agresse nos inspecteurs, nous avons des protocoles à respecter. Bien sûr que les images, qui sont loin de refléter l'ensemble de l'intervention, peuvent paraître troublantes. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que des agents ayant fait leur travail soient mordus à trois reprises jusqu'au sang et doivent être hospitalisés pour avoir fait leur boulot. Il importe aussi de mentionner que les inspecteurs ont passé près de vingt minutes avant l'altercation pour tenter de désamorcer la situation. »

Par ailleurs, le syndicat déplore vivement les nombreux messages véhiculés sur les médias sociaux invitant la population à s'en prendre physiquement aux agents de la paix et constables spéciaux de la STM.

La Fraternité des constables et agents de la paix de la STM, affiliée à la FEESP-CSN, entend participer activement à l'enquête ouverte par la STM à cet effet.

