Consommation de données, technologie 5G, sports électroniques et croissance de l'offre de divertissement offert par les services par contournement : les Canadiens profitent du potentiel technologique qui leur est offert!

TORONTO, le 4 juill. 2019 /CNW/ - Selon le rapport Global Entertainment and Media Outlook, les Canadiens utilisent de plus en plus d'appareils connectés pour structurer, conserver et découvrir le plein potentiel technologique et de contenu qui leur est offert. Toujours selon cette étude, qui présente les perspectives mondiales de PwC sur les secteurs du divertissement et des médias, le revenu total enregistré dans ces secteurs au Canada devrait demeurer stable avec un taux de croissance annuel composé (« TCAC ») de 3,7 % pour les cinq prochaines années, soit le même taux que celui présenté l'an dernier. Malgré cette stabilité, le rapport prévoit une croissance vertigineuse de la consommation des données, de l'accès à Internet, des services par contournement et des sports électroniques, mais une croissance modeste pour le cinéma, la musique et la publicité Internet.

La consommation de données, doublée au cours des prochaines années

Dans certains segments du secteur des divertissements et des médias, la consommation des données a confirmé sa position de secteur à la plus forte croissance. La consommation totale de données au Canada devrait doubler, passant de 31,9 trillions de mégaoctets en 2018 à 77,4 trillions de mégaoctets en 2023, pour un taux de croissance annuel composé de 19,4 %. Dans la logique des tendances mondiales, les Canadiens sont de grands consommateurs de contenu vidéo, ce qui signifie qu'il existe un marché florissant pour les services de vidéo sur demande et que les entreprises canadiennes comme Bell, Rogers, Telus et Vidéotron sont bien placées pour faire en sorte que plus de clients puissent accéder au contenu.

La 5G attendue

Le pays se prépare à la 5G qui garantira un accès Internet plus rapide et plus efficace, mais selon le rapport, la pénétration de l'Internet fixe et mobile n'augmentera toutefois que légèrement au cours de la période de cinq ans (TCAC de 7,36 %). Cela modifiera la consommation des données mobiles. Les principales incidences de la 5G pour le secteur du divertissement et des médias comprendront, notamment la possibilité de diffuser à plus grande échelle des vidéo en continu, dont des événements sportifs ou des spectacles de musique en direct ainsi qu'une utilisation encore plus efficace de l'intelligence artificielle. Le véritable facteur de différentiation de cette technologie sera une réduction de la latence, qui résultera en une augmentation de la vitesse à laquelle les clients pourront regarder des événements ou jouer à des jeux vidéo en temps réel.

« L'impact de la 5G se fera sentir dans l'ensemble de la chaîne de valeur de la technologie, des médias et des télécommunications au cours de la prochaine décennie, non seulement au Canada, mais dans le monde entier, a déclaré John Simcoe, leader du secteur Médias et télécommunications chez PwC Canada. Il sera plus facile, plus pratique et moins coûteux pour les Canadiens d'avoir accès à encore plus de contenu sur leur téléphone et sur d'autres appareils mobiles et les télédiffuseurs auront plus d'opportunités pour communiquer avec leurs auditoires où qu'ils se trouvent. »

Les vecteurs de croissance de l'offre de divertissement : les services de vidéo sur demande par abonnement et sports électroniques

Les revenus découlant des services de vidéo sur demande par abonnement au Canada augmenteront à un TCAC de 10,7 %, passant de 1,6 milliard de dollars américains en 2018 à 2,7 milliards de dollars américains en 2023. La courbe de croissance du Canada sera amplement suffisante pour lui permettre de devancer le Royaume-Uni, cinquième sur ce marché, la valeur de ce secteur devant s'établir à 2,6 milliards de dollars américains en 2023. On compte actuellement 25 services de télévision en ligne au Canada, Netflix prenant une part de marché de plus de 70 %. Les télédiffuseurs canadiens s'adaptent rapidement pour suivre le rythme en fournissant un contenu attrayant à leurs abonnés. Le nombre de téléspectateurs canadiens abonnés à ce type de services devrait atteindre 18 millions en 2019.

Les revenus tirés des jeux vidéo et des sports électroniques au Canada continuent de croître fortement et devraient atteindre 2,8 milliards de dollars américains d'ici 2023, avec une augmentation à un TCAC de 5,5 %. Le développement des jeux vidéo est également une industrie importante au Canada, puisque près de 600 studios étaient actifs au pays en 2018, en grande partie grâce à un système concurrentiel d'incitatifs fiscaux qui favorisent les grands pôles que sont Montréal et Vancouver.

On s'attend à ce que les revenus tirés des sports électroniques au Canada augmentent à un TCAC de 14,5 %, passant de 19 millions de dollars américains en 2018 à 37 millions de dollars américains en 2023. Le pays s'est imposé sur le circuit international des sports électroniques et a prouvé en 2018 qu'il avait la capacité d'accueillir des épreuves de haut niveau. Cineplex, le plus important exploitant de chaînes de salles de cinéma au Canada, a acheté la plateforme de sports électroniques WorldGaming et a posé des jalons pour la création d'une ligue nationale de sports électroniques dont les matchs seront disputés dans ses salles. Cette diversification s'imposait d'elle-même à une entreprise médiatique dont le public cible reste de plus en plus à la maison pour suivre des compétitions de jeux sur Twitch (plateforme appartenant à Amazon).

Le segment du marché canadien des sports électroniques qui connaît la croissance la plus rapide et qui est le plus rentable est celui des droits médiatiques, qui vont plus que doubler au cours de la période prévue pour atteindre 11 millions de dollars américains, à un TCAC de 23,9 %. La chaîne spécialisée de sports électroniques Ginx eSports TV est entrée en ondes au pays en mai 2017 et propose des tournois et une programmation régulière de type magazine.

Afin de consulter le rapport en Global Entertainment & Media Outlook 2019-2023, veuillez communiquer avec Pierre Campeau à l'adresse : pierre.campeau@pwc.com. Dès lorts, vous pourrez vous servir de l'information et d'autres données sur le secteur des médias que le rapport Global Entertainment & Media Outlook contient. Vous y trouverez des analyses par segment et par territoire ainsi que des graphiques qui peuvent être exportés et utilisés dans vos articles.

