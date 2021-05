Consolidation de la protection du mont Rigaud : 46 hectares supplémentaires

BELŒIL, QC, le 18 mai 2021 /CNW Telbec/ - Nature-Action Québec (NAQ) et ses partenaires sont heureux d'annoncer l'acquisition et la protection à perpétuité d'un milieu naturel de 46 hectares (ha) situé à Rigaud, au sein du Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges. Ce projet vient s'ajouter aux 145 ha déjà protégés par NAQ dans le mont Rigaud et permet ainsi de consolider la superficie protégée dans ce milieu de grande valeur écologique.

Un milieu fragile

Les lots nouvellement protégés abritent une portion d'une chênaie rouge couvrant quelque 8,4 ha classée comme écosystème forestier exceptionnel (EFE) rare. On y retrouve le noyer cendré, une espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec et en voie de disparition au Canada ainsi que le frêne noir, une espèce désignée menacée au Canada. Des peuplements de pruches du Canada ainsi que d'érable à sucre accompagnés de divers feuillus nobles sont également présents.

De plus, des espèces fauniques à statut précaire telles que le Pioui de l'Est, désigné préoccupant au Canada, la Grive des bois, désignée menacée au Canada, ainsi que la couleuvre à collier et la couleuvre verte, toutes deux susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables au Québec, sont présentes dans le secteur du mont Rigaud. Environ le tiers de la propriété est constituée de marécages, augmentant d'autant la valeur de conservation de cette propriété.

Remerciements

L'acquisition et la protection de cette propriété sont le résultat de la contribution financière de plusieurs partenaires. Ainsi, Environnement et Changement climatique Canada par l'entremise du Fonds de la nature du Canada (volet des espèces en péril), la Fondation de la faune du Québec, la Fondation Écho ainsi que Conservation de la nature Canada et le gouvernement du Québec, par l'entremise du Projet partenariat pour les milieux naturels (PPMN) du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ont permis de faire de ce projet une réussite.

Citations

« La nature est au cœur de notre histoire, de notre culture, de notre économie et de notre avenir. Une grande partie de la richesse que nous offre la nature ici à Vaudreuil-Soulanges se trouve au mont Rigaud. Il s'agit d'un point de repère indéniable dans notre communauté qui abrite une immense valeur écologique et qui nous offre à tous des activités de plein air tout au long de l'année. C'est pourquoi l'investissement de 492 000 $ que fait le gouvernement du Canada pour protéger 46 hectares supplémentaires de cette terre d'une grande valeur écologique est très important. C'est un grand jour pour nous, à Vaudreuil-Soulanges, et pour tous les Canadiens, car cela rapproche le Canada de l'objectif de conserver le quart des terres et le quart des océans du pays d'ici 2025. Au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, je tiens à remercier et à féliciter Nature-Action Québec et ses partenaires pour leur travail de collaboration dans le cadre de cette réalisation historique en matière de conservation de la nature pour notre communauté de Vaudreuil-Soulanges. »

Peter Schiefke, député de Vaudreuil-Soulanges et secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« L'acquisition de la propriété annoncée aujourd'hui permet non seulement d'augmenter la quantité de milieux protégés au mont Rigaud, mais également dans le sud du Québec. Chaque propriété protégée fait une différence et nous aidera à consolider notre réseau d'aires protégées. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« La protection du patrimoine naturel du mont Rigaud est née d'une concertation des citoyens, des élus et des organismes de la région. Je suis heureuse de l'annonce d'aujourd'hui qui marque une étape importante dans la concrétisation de cette volonté de mise en valeur de la montagne. Je suis impliquée dans le dossier depuis le début de mon mandat, et je continuerai à y mettre les efforts nécessaires afin de soutenir les différentes démarches. L'environnement est au cœur de l'actualité présentement et plus que jamais, nous avons besoin d'espaces verts et protégés afin de maintenir un équilibre entre la santé physique et mentale. Je suis certaine que les citoyens sauront profiter des futurs aménagements naturels du mont Rigaud. »

Marilyne Picard, députée de Soulanges

À propos

Fonds de la nature du Canada, Environnement et Changement climatique Canada

Le Fonds de la nature du Canada favorise la protection de la biodiversité du Canada par la création d'aires protégées et de conservation et au moyen d'initiatives qui contribuent au rétablissement des espèces en péril. Il s'adresse aux organismes sans but lucratif et aux organisations autochtones, aux provinces et aux territoires et à d'autres intervenants.

Projet de partenariat pour les milieux naturels (PPMN)

Le Projet de partenariat pour les milieux naturels (PPMN) est une subvention de plus de 53 millions de dollars échelonnée sur quatre ans, accordée par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques à Conservation de la nature Canada (CNC). Il prévoit, par l'établissement de partenariats financiers avec les organismes de conservation de la province, un soutien à la réalisation d'initiatives de conservation volontaire en vue d'assurer la protection de milieux naturels d'intérêt. Le PPMN vise ainsi à développer et à consolider le réseau québécois d'aires protégées situées en terres privées.

Conservation de la nature Canada

Chef de file en conservation de terres privées au Canada et organisme sans but lucratif, Conservation de la nature Canada (CNC) œuvre à la protection de nos milieux naturels les plus précieux et des espèces qu'ils abritent. Depuis 1962, CNC et ses partenaires ont contribué à la protection de 14 millions d'hectares d'un océan à l'autre, dont près de 48 000 au Québec. Pour en savoir plus : conservationdelanature.ca.

Fondation de la faune du Québec

La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat. Depuis 1987, la Fondation de la faune intervient dans toutes les régions du Québec afin d'offrir du soutien financier et technique aux organismes qui réalisent des projets fauniques.

Nature-Action Québec

Depuis 35 ans, Nature-Action Québec, un organisme à but non lucratif, a pour mission de guider les personnes et les organisations dans l'application de meilleures pratiques environnementales. L'organisme œuvre avec les municipalités, les entreprises, les organismes communautaires et les citoyens à la réalisation de projets concrets contribuant à améliorer l'environnement, la santé, le bien-être et la qualité de vie de la population québécoise.

Fondation Écho

Les octrois environnementaux de la Fondation Écho ciblent l'est du Canada (l'Ontario, le Québec et les provinces de l'Atlantique) et accordent priorité à la protection de sites naturels d'importance. La Fondation appuie également, selon leur mérite, une gamme d'initiatives environnementales concrètes conçues pour promouvoir et améliorer les pratiques environnementales durables.

