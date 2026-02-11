Le Dr Sebastian Troëng, figure mondiale de la conservation, a été nommé PDG ; Mme Lisa Jackson, ancienne administratrice de l'EPA et cadre dirigeante chez Apple, a été nommée présidente par intérim du conseil d'administration

ARLINGTON, Virginie, 11 février 2026 /CNW/ - Conservation International a annoncé aujourd'hui un nouveau chapitre de sa direction alors que l'organisation s'appuie sur des décennies d'impact pour faire progresser un monde sain et prospère, dans lequel les sociétés valorisent et prennent soin de la nature.

Le Dr Sebastian Troëng deviendra président-directeur général, apportant plus de trois décennies de leadership mondial en matière de conservation, couvrant les solutions climatiques, la protection de la biodiversité et le développement durable. M. Troëng a occupé pendant près de vingt ans des postes de direction chez Conservation International, contribuant à façonner et à amplifier son impact à l'échelle mondiale dans les domaines des océans, des forêts, de la science, des partenariats et des actions de terrain. Il succède à la directrice générale par intérim, Daniela Raik, qui a dirigé l'organisation pendant une période de transition tout en faisant progresser son ambitieux programme.

Lisa Jackson, une chef de file respectée à l'échelle mondiale en matière de gérance environnementale et de durabilité, a été nommée présidente par intérim du conseil d'administration. Ancienne administratrice de l'Agence américaine de protection de l'environnement et plus récemment vice-présidente en charge de l'environnement, des politiques et des initiatives sociales chez Apple, Mme Jackson siège au conseil d'administration de Conservation International depuis 2019. Elle succède à Robert J. Fisher, dont le leadership a renforcé la portée mondiale, les partenariats et l'influence de l'organisation.

« Siéger à titre de président du conseil d'administration de Conservation International a été un véritable privilège, et je suis profondément reconnaissant pour l'engagement, le talent et le sens du devoir de toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé », a déclaré Robert J. Fisher. « Je suis inspiré par l'expérience, l'intégrité et l'engagement que notre nouvelle équipe de direction apporte. L'avenir de Conservation International est entre des mains exceptionnellement compétentes. »

« Nous sommes honorés d'accueillir M. Troëng en tant que PDG et Mme Lisa Jackson en tant que présidente par intérim du conseil d'administration », a déclaré le vice-président et acteur Harrison Ford. « Sous sa direction, Conservation International continuera de s'appuyer sur une base solide de science, de partenariat et d'action sur le terrain afin de donner aux sociétés les moyens de prendre soin de la nature de manière responsable et durable. »

« Mme Jackson et le Dr Troëng ont tous deux fait preuve du leadership, de l'innovation et de la détermination nécessaires pour relever les défis les plus pressants auxquels la nature est confrontée aujourd'hui », a déclaré Peter Seligmann, fondateur et président émérite de Conservation International. « Alors qu'ils prennent le relais du Dr Raik et de M. Fisher, je suis convaincu qu'ils élargiront l'impact mondial de CI et resteront fidèles aux valeurs qui définissent cette organisation. Nous sommes profondément reconnaissants envers le Dr Raik pour son leadership constant pendant cette transition. »

L'engagement de Conservation International envers la conservation axée sur la science et l'humain demeure au cœur de son travail. S'appuyant à la fois sur des réussites de longue date et sur des jalons récents, la nouvelle direction de l'organisation contribuera à accélérer les progrès l'échelle et à la vitesse requises.

Sous la direction intérimaire du Dr Raik, Conservation International a produit d'importants résultats en matière de conservation, renforcé sa voix dans les débats sur les politiques mondiales et obtenu d'importants nouveaux financements pour faire progresser sa mission. Ces réalisations comprennent l'élargissement des protections terrestres et océaniques, le renforcement des initiatives climatiques, ainsi que de puissants partenariats entre différents secteurs.

M. Troëng apporte une connaissance institutionnelle approfondie et une capacité éprouvée à traduire l'ambition en résultats. Tout au long de sa carrière, il a exercé des rôles de leadership en matière de conservation en Asie, en Amérique latine, dans les îles du Pacifique, en Europe et aux États-Unis, privilégiant des solutions locales et des résultats mesurables. Biologiste marin titulaire d'un doctorat en zoologie animale de l'Université Lund en Suède, il a mené des activités de conservation et de recherche auprès d'institutions universitaires et d'organisations non gouvernementales, et a rédigé de nombreuses publications influentes sur la science et la pratique de la conservation.

« Je suis profondément honoré de revenir à Conservation International en tant que PDG », a déclaré le Dr Sebastian Troëng. « Il n'y a pas de meilleure façon d'avoir un réel impact pour la nature et pour les populations que via cette organisation. Notre mission, nos valeurs et nos collaborateurs sont ce dont nous avons besoin pour réussir, et c'est exactement ce dont le monde a besoin en ce moment. Je me réjouis à l'idée d'élargir et d'accélérer notre impact pour sauvegarder la nature pour les populations. »

« Ce fut un honneur d'occuper le poste de chef de la direction par intérim pendant une période remplie à la fois de défis et d'opportunités », a déclaré Daniela Raik. « En collaboration avec notre équipe et nos partenaires extraordinaires, nous avons continué de produire des résultats significatifs en matière de conservation pour les communautés et les écosystèmes du monde entier. Je suis ravi de passer le flambeau à M. Troëng, un collègue et ami de longue date dont la vision et l'expérience guideront Conservation International dans sa prochaine ère. »

« Je suis profondément honorée d'assumer le rôle de présidente par intérim du conseil d'administration et reconnaissante du leadership extraordinaire de Robert J. Fisher », a déclaré Lisa Jackson. « Conservation International est un phare d'espoir à une époque où la protection de la nature et des communautés n'a jamais été aussi urgente. Je suis déterminée à faire progresser notre mission avec urgence, innovation et esprit de collaboration. »

