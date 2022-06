Conservation de la biodiversité - Québec veut inscrire 11 nouvelles plantes vasculaires sur la liste des espèces menacées ou vulnérables

QUÉBEC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce son intention de désigner 11 nouvelles plantes vasculaires, soit huit comme espèces menacées et trois comme espèces vulnérables, afin de les protéger adéquatement et d'assurer leur survie. De plus, en raison de l'amélioration des connaissances sur leur abondance et leur répartition, trois autres espèces passeront de menacées à vulnérables et trois pourront être retirées de la liste. Pour ce faire, une consultation de 45 jours s'amorcera le 22 juin afin de modifier le Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats.

En désignant ces 11 nouvelles espèces, le gouvernement du Québec s'assure :

De reconnaître officiellement leur précarité sur le territoire québécois;

De stimuler les initiatives de conservation qui permettront la préservation de ces espèces et qui préviendront la dégradation de leur habitat;

De concourir au respect de ses divers engagements en faveur de la protection de la biodiversité québécoise.

Les 11 espèces ont été désignées à la suite d'une évaluation scientifique réalisée par le Comité aviseur sur la flore menacée ou vulnérable, un comité d'experts nommés par le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Rappelons que la dernière vague de désignation d'espèces floristiques par le gouvernement québécois remonte à environ 10 ans.

« Le Québec abrite près de 40 000 espèces de plantes et d'animaux sauvages. Face aux changements climatiques et à la perte de biodiversité observés partout dans le monde, le Québec se doit d'être proactif dans la protection des espèces floristiques menacées ou vulnérables. C'est dans cet esprit que le Conseil des ministres a choisi de prendre le dossier à bras le corps pour protéger 11 nouvelles espèces. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants :

Les huit nouvelles plantes considérées comme menacées sont les suivantes :

la drave des monts de Puvirnituq ;

l'aubépine ergot-de-coq (arbre);



l'éléocharide à deux étamines;



le géranium de Caroline;



la houstonie à longues feuilles;



l'oxytrope visqueux;



la pelléade glabre;



et la polanisie à douze étamines de Candolle.

Les trois nouvelles plantes considérées comme vulnérables sont :

la cardamine bulbeuse;



la desmodie paniculée;



la vergerette à feuilles segmentées, population du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Les trois espèces menacées maintenant considérées comme vulnérables sont :

l'aster d'Anticosti;



le polystic des rochers;



la verge-d'or à bractées vertes.

Les trois espèces retirées de la liste des espèces menacées ou vulnérables sont :

l'athyrie alpestre;



le carex des glaces, populations de la région administrative de la Côte-Nord;



la minuartie de la serpentine.

Aujourd'hui, 89 espèces floristiques, dont 65 menacées et 24 vulnérables, sont inscrites sur la liste des espèces désignées au Québec. 507 espèces floristiques, dont 314 vasculaires et 193 invasculaires, y figurent également à titre d'espèces susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables.

