Conseils utiles de PetSmart® : voyager avec ses animaux de compagnie, pour l'Action de grâce, n'a jamais été aussi facile

BURLINGTON, Ontario, 8 octobre 2019 /CNW/ - L'été est fini, mais nombreux sont les propriétaires d'animaux de compagnie qui vont probablement faire un dernier voyage en voiture, à l'occasion de l'Action de grâce, pour aller passer du temps en famille ou admirer le paysage automnal, au gré du feuillage changeant, avec leurs amis poilus. D'après les résultats d'une enquête PetSmart publiés aujourd'hui, les propriétaires de chiens et de chats dans tout le Canada font en moyenne 26 voyages par an, en voiture, que ce soit au chalet ou en ville. Spécialiste en la matière étant le plus grand détaillant auprès des animaux familiers, PetSmart veut donner quelques conseils propres à rendre les voyages plus sûrs et plus agréables pour tous.

« Voyager avec vos animaux de compagnie ne doit pas être stressant si vous faites un peu de préparation et prenez quelques précautions à l'avance », a déclaré Jennifer Freeman, DVM, vétérinaire résidente chez PetSmart et experte en soins pour animaux de compagnie. « Préparer son voyage est tout aussi important que de savoir quels équipements et quelles commodités quadrupèdes sont à votre disposition, une fois arrivé à destination. Assurez-vous d'emporter beaucoup de nourriture, d'eau et quelques objets familiers comme un lit, une couverture ou des jouets. Je recommande aussi aux propriétaires d'emmener leur animal chez le vétérinaire avant le départ pour s'assurer qu'il est prêt pour le voyage. »

Achetez un harnais de sécurité pour chien : les harnais de sécurité sont conçus de manière à tenir votre animal en place en cas d'arrêt brusque. La plupart des harnais s'enclenchent dans le système de ceinture de sécurité de la voiture, de quoi faciliter l'usage.

Protégez vos sièges : idéale pour les longs trajets routiers, une housse de siège tient votre voiture propre, mieux encore donne à votre animal envie de s'étirer et de se détendre confortablement le trajet durant. Pour une protection supplémentaire, choisissez un tissu imperméable.

Et que dire d'un siège d'appoint pour chien : les sièges d'appoint sont excellents pour les petits animaux qui souhaitent regarder par la fenêtre. Les sièges d'appoint pour chien se fixent à la ceinture de sécurité et harnachent votre animal de compagnie.

Apportez une cage à parois rigides : tenue en place par une ceinture de sécurité, une cage solide à flancs rigides peut empêcher votre chien d'errer dans le véhicule pendant que vous conduisez comme l'explique Freeman : « Les animaux de compagnie, alors qu'ils voyagent dans une cage ou une caisse à parois rigides, devraient pouvoir se tenir debout, s'allonger et se retourner. »

Gardez-les hydratés : idéals pour chiens en déplacement, les bols rabattables se transforment en mangeoire et gobelet à eau qui s'accrochent à la laisse de votre chien. Une bride de maintien se fixe aux laisses, aux passants de ceinture, aux sacs à main, aux poussettes et plus encore, ce qui en fait un accessoire parfait pour les voyages.

Préparez une trousse de premiers soins pour animaux de compagnie : munissez-vous d'une trousse de premiers soins pour votre ami poilu, de quoi avoir l'esprit tranquille pendant un voyage trépidant.

Gardez-les calmes : renseignez-vous auprès de votre vétérinaire sur les options qui s'offrent à votre chien s'il a le mal de voiture ou s'il est anxieux en voyage. Des produits calmants sur ordonnance et en vente libre peuvent être utiles et rendre le voyage plus agréable pour tout le monde.

La prévention, un impératif absolu : assurez-vous de bien vous préparer en fonction de votre destination, surtout contre les puces/tiques et la prévention du ver du cœur.

Micropucez-les pour avoir l'esprit tranquille : envisagez de faire enregistrer votre animal de compagnie au moyen d'une micropuce et d'une carte d'enregistrement, outre un collier dûment renseigné (coordonnées) dans le cas où votre animal s'aviserait, le temps d'une petite excursion improvisée, de s'évader. Gardez toujours votre animal en laisse lorsque vous vous arrêtez aux stations-service et aux aires de repos.

Méthodologie de l'enquête

DART Insight and Communications Inc. a mené une enquête auprès de 1 600 propriétaires d'animaux de compagnie, soit 800 maîtres canins et 800 propriétaires de chats. Calculés en fonction d'un intervalle de crédibilité bayésien, les résultats nationaux globaux que donnent les propriétaires d'animaux de compagnie sont réputés exacts à +/- 2,8 %, 19 fois sur 20; les propriétaires de chiens et de chats pondérés à 800 échantillons chacun sont réputés exacts à +/- 4,0, 19 fois sur 20. Une copie de l'analyse et des données est disponible à l'adresse suivante http://dartincom.ca/polls/.

