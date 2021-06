Conseils santé pour l'été - Pour profiter pleinement de l'été de façon sécuritaire

QUÉBEC, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux lance une campagne estivale sur les conseils santé pour profiter pleinement de l'été, en toute sécurité.

La baignade, la chaleur et le soleil font le bonheur des Québécois l'été. Cependant, ils peuvent occasionner certains inconvénients de santé tels que la dermatite du baigneur, le coup de chaleur ou le coup de soleil. De simples mesures de précaution permettent de les éviter.

Coups de soleil

L'exposition aux rayons ultraviolets émis par le soleil ou les lampes de bronzage peut causer des dommages à la peau et aux yeux, en plus d'entraîner un vieillissement prématuré de la peau. À l'extérieur, il est important de se protéger adéquatement, particulièrement entre 11 h et 15 h et même lorsque c'est nuageux : porter un chapeau, des vêtements longs ainsi que des lunettes de soleil et rester à l'ombre autant que possible. Si l'exposition au soleil ne peut être évitée, on doit appliquer une crème solaire dont le facteur de protection solaire (FPS) est de 30 ou plus, incluant une protection contre les rayons UVA et UVB.

Chaleur extrême

En période de chaleur extrême, le corps a plus de difficulté à se refroidir et à maintenir sa température dans les limites de la normale, ce qui peut entraîner la détérioration rapide de l'état de santé d'une personne. Pour prévenir les effets de la chaleur extrême, on doit boire beaucoup d'eau sans attendre d'avoir soif, se rafraîchir souvent en prenant une douche ou un bain frais ou en fréquentant des endroits climatisés ou plus frais quelques heures par jour. Il faut également réduire les efforts physiques et porter une attention particulière aux bébés et aux enfants.

Eau de baignade

Il est important de respecter les consignes sanitaires en lien avec la COVID-19 pour la baignade. Que l'activité se déroule dans les eaux des plages, des lacs, des rivières ou les bassins artificiels tels que les piscines intérieures et extérieures et les spas, certaines précautions doivent être prises. Les eaux de baignade peuvent contenir des microorganismes (fleurs d'eau d'algues bleu-vert et autres bactéries, virus, parasites) ou être contaminées par divers polluants, et entraîner des problèmes de santé. Dans le cas des bassins artificiels, il est important de désinfecter l'eau de baignade et de prendre les précautions nécessaires lors de la manipulation des produits de chloration. Finalement, il convient d'adopter des règles de sécurité pour éviter la noyade.

Les piqûres de moustiques et de tiques peuvent transmettre différentes maladies aux humains dont les conséquences peuvent être graves, notamment l'infection par le virus du Nil occidental et la maladie de Lyme. Le meilleur moyen de s'en protéger est d'éviter de se faire piquer en adoptant des mesures simples de protection.

Virus du Nil occidental (VNO)

Le risque d'être infecté par le VNO est plus élevé en ville. Pour éviter les piqûres de moustiques, lors d'activités extérieures, on doit porter des vêtements longs de couleur claire et utiliser un chasse-moustiques, particulièrement au coucher et au lever du soleil.

Maladie de Lyme

La maladie de Lyme est causée par une bactérie qui se transmet par la piqûre d'une tique infectée. Les tiques se trouvent particulièrement dans les forêts, les boisés et les herbes hautes dans plusieurs régions du Québec. Pour éviter les piqûres de tiques, il faut éviter de marcher hors des sentiers, porter des vêtements longs de couleur claire et utiliser un chasse-moustiques. En cas de piqûre, retirer minutieusement la tique de la peau dès que possible.

