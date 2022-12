OTTAWA, ON, le 5 déc. 2022 /CNW/ - L'achalandage de la période des Fêtes peut s'avérer difficile pour les travailleurs du commerce de détail et de l'hôtellerie. La promotion de la santé mentale de ces travailleurs peut contribuer à rendre leur milieu de travail plus sain et plus sécuritaire pour tous.

Pour favoriser ce soutien, du début décembre jusqu'aux soldes de l'Après-Noël, la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) propose deux nouvelles fiches de conseils. Parmi les principaux points figure l'importance pour les gestionnaires et les travailleurs de communiquer avec empathie, de se protéger contre le harcèlement et l'intimidation, et de solliciter les ressources en santé mentale dont ils ont besoin.

« Alors que bon nombre de travailleurs du commerce de détail et de l'hôtellerie se préparent à accueillir une horde de clients, nous devons prendre soin de la santé mentale de l'ensemble de ces employés et leur offrir des milieux de travail sécuritaires sur le plan psychologique. » - Michel Rodrigue, président-directeur général, CSMC

Bien qu'il soit important de réussir à traverser cette période des plus occupées, les organisations peuvent favoriser la réussite future de leurs employés en leur offrant un soutien continu. Pour aider les employeurs de partout au pays à se munir de cadres plus solides en matière de santé et de sécurité psychologiques, vous trouverez certains des principes fondamentaux de la CSMC dans son guide pratique intitulé Renforcer la santé mentale dans les secteurs du commerce de détail et de l'hôtellerie.

La CSMC encourage également les gestionnaires à communiquer des ressources internes et externes à leurs employés, dont celles des programmes d'aide aux employés, des groupes de soutien et d'Espace Mieux-Être Canada.

Restez branchés

Suivez la CSMC sur Facebook

Suivez la CSMC sur Twitter

Suivez la CSMC sur LinkedIn

Suivez la CSMC sur Instagram

Suivez la CSMC sur Pinterest

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de la CSMC

SOURCE Mental Health Commission of Canada

Renseignements: Nous joindre : Relations avec les médias, Commission de la santé mentale du Canada, 613-683-3748, [email protected]