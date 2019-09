Conseils d'administration des établissements de santé et de services sociaux - La ministre Danielle McCann annonce le renouvellement des mandats de 23 présidentes et présidents

QUÉBEC, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, annonce avoir procédé au renouvellement des mandats de certains présidents des conseils d'administration (C. A.) des établissements de santé et de services sociaux du Québec.

Leur mandat est renouvelé jusqu'en septembre 2021, à condition que leur statut de membre indépendant soit maintenu de plein droit.

Citation :

« Les présidents des conseils d'administration jouent un rôle essentiel au sein des établissements de notre réseau et je souhaite leur réitérer toute mon appréciation. La mise en commun de leurs compétences, de leur expertise et de leur expérience a des effets notables sur la qualité des soins et des services offerts, de même que sur leur accessibilité. Je tiens également à souligner le dévouement et la collaboration des présidents qui ont indiqué leur souhait de ne pas poursuivre un mandat et les remercier pour leur apport précieux. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons qu'en vertu de l'article 22 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O‑7.2), la ministre désigne, pour un mandat d'au plus trois ans, un président, parmi les membres indépendants des C. A. des établissements.

La ministre peut toutefois désigner une personne plus d'une fois. Une consultation a été menée auprès des présidents quant à leur intérêt à poursuivre leur engagement au sein de leur C. A. respectif. La ministre a ainsi procédé au renouvellement de ces présidents jusqu'en septembre 2021.

Le mandat des présidents désignés en septembre 2017 prendra fin le 29 septembre 2019. Toutefois, le mandat du président du C. A. du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine , du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais et du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles viendra à échéance plus tard.

