Conseils d'administration des établissements de santé et de services sociaux - La ministre Danielle McCann annonce la nomination de deux nouveaux présidents

QUÉBEC, le 6 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, a annoncé aujourd'hui la nomination de deux nouveaux présidents de conseil d'administration (CA) d'établissements, soit madame Louise Bolduc pour le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent et monsieur Mario St-Cyr pour le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est. Ils sont également tous deux nommés à titre de membres indépendants au sein du conseil d'administration de leur établissement respectif, pour le profil compétence en gouvernance ou éthique.

Les mandats de monsieur St-Cyr et de madame Bolduc sont effectifs depuis le 24 septembre et le 16 octobre 2019, respectivement, et auront une durée de trois ans, sous réserve de maintenir leur statut de membre indépendant au sein du CA de leur établissement.

Madame Bolduc possède plusieurs années d'expérience dans le domaine de l'éducation, notamment à la Commission scolaire de l'Estuaire, à la Commission scolaire des Monts et Marées et, jusqu'à tout récemment, à l'Université du Québec à Rimouski, où elle a occupé le poste de directrice du Service de la formation continue. Son parcours professionnel ainsi que sa connaissance des acteurs et des enjeux propres au Bas-Saint-Laurent représentent un atout pour le conseil d'administration.

Monsieur St-Cyr est diplômé en génie industriel de l'Université du Québec à Trois-Rivières en 1978, et détient aussi une maîtrise en gestion de projet de l'Université du Québec à Montréal, obtenue en 1987. Après avoir œuvré à l'usine de General Motors de Boisbriand à titre d'ingénieur industriel, il devient, de 1980 à 1985, directeur des services techniques de l'Hôpital Sainte-Justine à Montréal. Par la suite, il assume la direction des services techniques de deux hôpitaux à l'étranger (Abidjan et Tunis). En 1986, il met sur pied une équipe d'experts-conseils en immobilisation pour la firme CGO inc. et en assume la direction jusqu'en décembre 1997. De janvier 1998 à juillet 2019, monsieur St-Cyr a assumé la présidence et la direction générale de CIM - Conseil.

Citation :

« Je me réjouis de la nomination de ces deux personnes dont les compétences et l'expérience reconnues constituent un atout indéniable pour notre réseau de santé et de services sociaux. Nul doute que, chacun à sa façon et de manière parfaitement cohérente avec leur parcours professionnel respectif, madame Bolduc et monsieur St-Cyr sauront faire profiter leur établissement de leurs idées novatrices et de leurs aptitudes mobilisatrices, au bénéfice de l'ensemble des usagers. Je tiens également à saluer les présidents sortants pour leur apport et leur souhaite bien du succès dans leurs nouveaux projets. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Les nominations annoncées aujourd'hui s'inscrivent dans la foulée du renouvellement, en septembre dernier, du mandat de 23 présidents de CA, pour une période de trois ans, jusqu'en septembre 2022.

Rappelons qu'en vertu de l'article 22 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O 7.2), la ministre désigne, pour un mandat d'au plus trois ans, un président, parmi les membres indépendants des CA des établissements.

La ministre peut toutefois désigner une personne plus d'une fois. Une consultation a été menée auprès des présidents quant à leur intérêt à poursuivre leur engagement au sein de leur CA respectif.

Lien connexe :

Pour plus de renseignements sur les membres des CA des établissements, consultez le www.msss.gouv.qc.ca/reseau/ca/.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Alexandre Lahaie, Attaché de presse de la ministre de la Santé et des Services sociaux, 450 210-1789