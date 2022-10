TORONTO , le 19 oct. 2022 /CNW/ - Conseillers immobiliers GWL a annoncé aujourd'hui qu'elle a une fois encore été reconnue par Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) comme une des organisations immobilières de pointe du Canada en obtenant pour la sixième année consécutive sa cote de cinq étoiles (quintile supérieur).

La compagnie s'est classée dans la tranche supérieure de cinq pour cent de la catégorie globale des éléments diversifiés, non inscrits ou essentiels (« Diversified / Non-listed / Core » (12 entreprises sur 259)) et affichait une cote supérieure aux moyennes globales du GRESB dans chacune des principales catégories regroupant des situations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), ainsi qu'en matière de gestion et de rendement.

« Il est gratifiant d'être reconnus pour nos progrès en durabilité », déclare Ralf Dost, président de Conseillers immobiliers GWL, « et nous nous sommes engagés à accroître les capacités de notre équipe en matière d'ESG dans ce but. »

Un autre moyen par lequel Conseillers immobiliers GWL peut susciter un changement positif consiste à utiliser son Fonds de placement immobilier canadien qui intègre la durabilité et les activités d'ESG à ses décisions en matière de placement et d'exploitation. Le Fonds a aussi obtenu une cote « cinq étoiles » (quintile supérieur) de GRESB et s'est classé dans la tranche supérieure de six pour cent de la catégorie globale des éléments diversifiés, non inscrits ou essentiels, ce qui représente un progrès par rapport à l'an dernier.

« Nos clients souhaitent clairement participer à la solution », déclare Steven Marino, vice-président exécutif, Gestion de portefeuille, Conseillers immobiliers GWL. « Notre Fonds de placement immobilier canadien est un exemple de coexistence entre des objectifs de placement et la durabilité. »

Réalisations en matière d'ESG (en nombres) :

En moins de 10 ans (de 2013 à 2021), le portefeuille d'immeubles à bureaux et résidentiels de Conseillers immobiliers GWL a :

évité pour environ 18 millions de dollars de frais de services publics,



réduit les émissions de GES de 31 %, et l'intensité de l'énergie de 23 %,



diminué l'intensité de l'eau de 35 %,



réduit la quantité de déchets destinés au dépotoir de 21 %.

À la fin de l'année 2021, 86 % (par surface de plancher) de tous les immeubles admissibles dans le portefeuille géré par Conseillers immobiliers GWL avaient obtenu une certification LEED® ou BOMA BEST®.

Les propriétés gérées par Conseillers immobiliers GWL ont obtenu 17 certifications de santé, de bien-être et d'accessibilité (au cours des trois dernières années), y compris FitWel®, WELL®, et la Fondation Rick Hansen (Rick Hansen Foundation Accessibility Certifications®).

Jusqu'ici, cette année, les propriétés et le personnel gérés par Conseillers immobiliers GWL ont reçu 21 prix et gratifications liés à la durabilité, à l'excellence opérationnelle et à l'engagement des locataires, y compris le prix LEAP « Climate Leader » conféré à un de nos clients.

Conseillers immobiliers GWL

Conseillers immobiliers GWL est une compagnie de conseillers réputée en placements immobiliers en Amérique du Nord; elle fournit des conseils détaillés en gestion immobilière, en gestion de propriétés et en aménagement, ainsi que des services consultatifs spécialisés en immobilier aux fonds de pension et aux établissements clients. Elle gère un portefeuille diversifié d'actifs de bureau, industriels, de vente au détail et multirésidentiels, ainsi qu'un pipeline actif de nouveaux projets d'aménagement.

Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)

Le GRESB est le repère global en ce qui concerne les activités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) pour les biens immobiliers. Il définit la norme de rendement en durabilité immobilière car il fournit des données indépendantes, normalisées et validées pour ces activités. Le repère immobilier pour 2021 regroupe plus de 1520 sociétés immobilières, fiducies de placement immobilier (FPI), fonds et promoteurs. Au total, le portefeuille du GRESB représente une valeur de 5,7 billions de dollars américains.

