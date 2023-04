TORONTO, le 21 avril 2023 /CNW/ - Conseillers immobiliers GWL (CIGWL) a le plaisir d'annoncer que le 1er juin 2023, Glenn Way deviendra président. Après 23 ans au service de CIGWL, dont cinq ans en tant que président, Ralf Dost prendra sa retraite le 1er novembre 2023. À compter du 1er juin 2023, Ralf occupera le poste transitoire de président du conseil de CIGWL afin de soutenir le nouveau président. Il se concentrera alors sur les priorités stratégiques de la compagnie axées sur la croissance.

« Je suis extrêmement fier de nos réalisations ici chez CIGWL tout au long de ma carrière, affirme M. Dost. J'ai grandement confiance que Glenn possède les aptitudes en leadership nécessaires et je crois que sa passion pour l'établissement d'un milieu de travail dynamique contribuera à l'atteinte de nouveaux sommets pour CIGWL. »

Glenn Way travaille pour CIGWL depuis 22 ans. Pendant sa carrière, il s'est acquitté de responsabilités croissantes, notamment celles de son poste actuel de chef de l'exploitation. Il continuera de miser sur les bases solides de la compagnie, lesquelles nous permettent de mettre en œuvre notre stratégie de croissance, d'offrir une carrière gratifiante à nos employés et d'apporter de précieuses contributions dans les collectivités où CIGWL est présente.

« Les gens sont au cœur de nos affaires. La création de milieux où les personnes et les équipes s'épanouissent constitue le fondement de notre proposition de valeur, affirme M. Way. C'est un honneur pour moi d'avoir l'occasion de miser sur notre fière histoire et notre réputation en tant qu'une des principales sociétés immobilières au Canada. »

Au cours des 30 dernières années, la croissance et le succès de CIGWL ont été considérables. La société gère actuellement un portefeuille diversifié d'actifs d'une valeur de 17 milliards de dollars, ainsi qu'une solide réserve de projets d'aménagement d'une valeur de 3 milliards de dollars. En 2022, le taux de rendement global du portefeuille de CIGWL a surpassé de 380 points de base l'indice MSCI Canada Immobilier.

CIGWL est une filiale de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, une société internationale qui offre des produits et services d'assurance et de gestion du patrimoine ainsi que des garanties de soins médicaux au Canada, au Royaume-Uni, à l'île de Man et en Allemagne, ainsi qu'en Irlande par l'intermédiaire d'Irish Life.

Conseillers immobiliers GWL inc., l'une des principales sociétés de conseillers en placements immobiliers en Amérique du Nord, offre aux caisses de retraite et aux clients institutionnels des services complets de gestion de biens immobiliers, de gestion d'immeubles et de projets d'aménagement de même que des services immobiliers spécialisés. CIGWL gère un portefeuille diversifié composé d'immeubles de bureaux, d'immeubles industriels, commerciaux et résidentiels et d'immeubles à logements multiples de même que de nouveaux projets d'aménagement actifs.

