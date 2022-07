Construites entre 2012 et 2021, les propriétés sont stratégiquement situées sur la Rive-Sud de Montréal, au cœur des parcs industriels de Varennes et de Chambly, deux nouvelles zones industrielles qui ont connu une croissance et un développement extraordinaires au cours des dernières années.

« La catégorie d'actif de biens industriels continue d'enregistrer un rendement supérieur pour nous, et cette acquisition représente une percée dans un marché important et en croissance », a déclaré Steven Marino, VPE, Gestion de portefeuille, CIGWL.

Le nouveau portefeuille de la Rive-Sud représente plus de 416 000 pieds carrés d'actifs industriels de grande qualité possédant des caractéristiques physiques exceptionnelles, offrant une proximité directe aux principales autoroutes et une excellente accessibilité aux marchés de Montréal, de l'Ontario et des États-Unis. Les actifs bénéficient également d'un vaste bassin de main-d'œuvre dans la région environnante.

Selon Wendy Waters, chef de la recherche à CIGWL, la catégorie d'actif de biens industriels est l'une des principales gagnantes dans la foulée de la pandémie. « Cette croissance sans précédent de la demande de la part des locataires industriels ainsi que des investisseurs peut être attribuée en grande partie aux changements de comportement des consommateurs, car des industries comme le commerce électronique cherchent à obtenir de l'espace d'entreposage pour suivre le rythme de la demande », explique Mme Waters. « Nous constatons que cette tendance se maintient particulièrement dans les régions où une forte croissance de la population soutient les besoins croissants pour cette catégorie d'actif. »

Outre le portefeuille de la Rive-Sud, CIGWL recherche activement des acquisitions productives de revenus et des occasions d'aménagement de terrains à l'échelle du Canada. Parmi les activités récentes, on compte trois importantes transactions d'aménagement des terrains et une coentreprise réunissant deux immeubles industriels de petits à moyens quais de chargement situés au Great Plains Business Park, dans le sud-est de Calgary.

« Alors que la demande d'espace d'entreposage et d'installations de distribution du dernier kilomètre croît et que les données fondamentales sous-jacentes du marché demeurent attrayantes, nous avons constaté une hausse marquée de l'intérêt des investisseurs pour le secteur industriel », a ajouté M. Marino. « Les clients souhaitant participer savent qu'ils peuvent compter sur nos solides ressources et connaissances pour repérer et gérer les actifs productifs de revenus actuels et futurs. »

Transactions réalisées :

Nord de la région du Grand Toronto (RGT) : achat d'un terrain industriel de 44,7 acres à Richmond Hill , en Ontario , qui deviendra un site industriel à immeubles multiples.

achat d'un terrain industriel de 44,7 acres à , en , qui deviendra un site industriel à immeubles multiples. Stony North Logistics Centre : parcelle de terre industrielle de 128 acres en préaménagement, située dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Calgary , en Alberta . Une fois la construction terminée, le site abritera environ 2,2 millions de pieds carrés de locaux de nouvelle génération.

parcelle de terre industrielle de 128 acres en préaménagement, située dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de , en . Une fois la construction terminée, le site abritera environ 2,2 millions de pieds carrés de locaux de nouvelle génération. 261 Abbotside Way : construction en cours d'un entrepôt de 138 000 pieds carrés de catégorie A à la fine pointe de la technologie à Caledon , en Ontario . Échéance prévue : 2023.

construction en cours d'un entrepôt de 138 000 pieds carrés de catégorie A à la fine pointe de la technologie à , en . Échéance prévue : 2023. Plains68 : aménagement en coentreprise maintenant entièrement loué réunissant deux immeubles industriels de petits à moyens quais de chargement totalisant 205 075 pieds carrés sur un site de 10,1 acres situé au Great Plains Business Park, dans le sud-est de Calgary , en Alberta .

À la suite de transactions récentes, la valeur du portefeuille industriel de CIGWL est passée à 5 milliards de dollars, ce qui représente près de 18 millions de pieds carrés d'actifs à locataires uniques et à locataires multiples. Ces actifs sont principalement composés d'immeubles industriels légers pouvant être facilement et rapidement configurés pour l'entreposage, la fabrication légère, les centres de distribution et d'autres besoins.

CONSEILLERS IMMOBILIERS GWL

Conseillers immobiliers GWL est une société de conseils en placements immobiliers de premier plan en Amérique du Nord qui met l'accent sur la croissance et l'obtention d'excellents résultats sur le long terme pour ses clients. Elle offre aux caisses de retraite et aux clients institutionnels des services de gestion de biens immobiliers, de gestion d'immeubles, d'aménagement et de conseils en placements immobiliers adaptés. Le portefeuille diversifié de la société se compose d'immeubles de bureaux, d'immeubles industriels, commerciaux et résidentiels et d'immeubles à usage mixte de même que de nouveaux projets d'aménagement dynamiques.

Mise en garde à l'égard des déclarations prospectives

Certaines déclarations dans le présent communiqué de presse constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent notamment des déclarations sur l'achèvement des aménagements futurs. Les déclarations prospectives ne portent pas sur des faits historiques; elles représentent uniquement l'opinion de Conseillers immobiliers GWL à l'égard d'événements futurs, dont un grand nombre sont, de par leur nature, essentiellement incertains et indépendants de la volonté de Conseillers immobiliers GWL. Il est possible que les résultats effectivement obtenus diffèrent, peut-être sensiblement, des résultats prévus dans ces déclarations. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats effectivement obtenus diffèrent sensiblement de ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs sont décrits dans les documents que la société mère de Conseillers immobiliers GWL, Great-West Lifeco Inc., dépose périodiquement auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens, y compris ceux figurant dans le rapport de gestion de l'année se terminant le 31 décembre 2021 (voir « Gestion du risque et pratiques relatives au contrôle ») et les facteurs énoncés à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle datée du 10 février 2022. Ces documents, ainsi que d'autres documents déposés par Great-West Lifeco, peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com. Le lecteur est également invité à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, les incertitudes et les événements éventuels, et à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. À moins que la loi applicable ne l'exige expressément, Conseillers immobiliers GWL n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

