Conseil québécois de la coopération et de la mutualité - Plus de 9,8 M$ pour accélérer le développement des coopératives au Québec

QUÉBEC, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une contribution financière non remboursable de 9 840 000 $ au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) pour soutenir la poursuite des activités liées à l'Entente de partenariat pour le développement des coopératives.

La ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Administrée par le CQCM, l'entente de partenariat appuie les initiatives qui sont mises en place par la Coopérative de développement régional du Québec et onze fédérations sectorielles afin d'accélérer la création, la croissance et la diversification des coopératives dans toutes les régions du Québec. Elle représente le principal outil de soutien au développement coopératif, en permettant notamment aux coopératives touchées par la pandémie d'être accompagnées dans l'élaboration de leur plan de relance.

Citations :

« Les entreprises coopératives possèdent un pouvoir de mobilisation et d'action hors du commun. Elles constituent une force pour la relance économique du Québec. En combinant l'Entente de partenariat pour le développement des coopératives et le Plan d'action gouvernemental en économie sociale, notre gouvernement met tout en place pour stimuler l'entrepreneuriat collectif. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« Les coopératives sont des entreprises à portée sociale qui ont comme priorités, de par leurs valeurs et leurs principes, l'intérêt et l'enrichissement collectifs. Elles contribuent à la création d'une économie plus humaine axée sur les spécificités de notre territoire et l'innovation des entrepreneurs québécois. La dernière année a certainement démontré toute la capacité de nos collectivités à se prendre en main et à faire preuve de solidarité. Les coopératives sont le meilleur moyen d'entreprendre collectivement. À cet égard, nous saluons la reconnaissance du gouvernement envers ce modèle d'affaires essentiel pour le développement d'un Québec à notre image. »

Marie-Josée Paquette, directrice générale du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

Faits saillants :

Regroupant plus de 3 000 coopératives et mutuelles, le CQCM a pour mission de participer au développement socioéconomique du Québec en favorisant l'essor du mouvement coopératif et mutualiste québécois.

Depuis 2004, le gouvernement du Québec soutient la croissance du mouvement coopératif et stimule la vitalité socioéconomique des collectivités locales par l'entremise de l'Entente de partenariat pour le développement des coopératives.

Depuis 2015, cette entente de partenariat a contribué à la création de plus de 9 500 emplois ainsi qu'au soutien de près de 870 coopératives réparties dans toutes les régions du Québec.

Lancé en novembre 2020, le Plan d'action gouvernemental en économie sociale (PAGES) 2020-2025 est doté d'une enveloppe de 137 millions de dollars, dont plus de 24,6 millions de dollars serviront au financement de l'Entente de partenariat pour le développement des coopératives.

Les différentes mesures du PAGES engendreront des investissements de l'ordre de 520 millions de dollars et permettront entre autres :

d'offrir 3 500 activités d'accompagnement et de financement aux entreprises d'économie sociale afin qu'elles puissent répondre aux besoins des individus et des collectivités;



de mettre en œuvre des outils adaptés en vue d'assurer leur relance.

L'ensemble des coopératives et mutuelles québécoises génèrent des revenus annuels totalisant 47 milliards de dollars et représentent 120 000 emplois à travers tout le Québec.

