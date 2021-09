Conseil québécois de la coopération et de la mutualité - Appui de 4 M$ pour accélérer le virage numérique d'entreprises d'économie sociale

QUÉBEC, le 14 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'Offensive de transformation numérique, lancée au printemps dernier, le gouvernement du Québec annonce l'octroi d'une subvention de 4 millions de dollars au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) pour la mise en place d'un projet visant à faciliter la transition numérique d'entreprises d'économie sociale. Évaluée à cinq millions de dollars, cette initiative est réalisée en partenariat avec le Chantier de l'économie sociale, le Consortium de ressources et d'expertises coopératives, les pôles régionaux d'économie sociale et la Coopérative de développement régional du Québec.

La ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, en a fait l'annonce aujourd'hui à l'occasion de sa participation au RDV 2021 coopération + mutualité, organisé par le CQCM au Centre des congrès de Québec.

Ce projet vise à sensibiliser plus de 10 % des entreprises d'économie sociale à l'importance de la transformation numérique ainsi qu'à les former et à les accompagner. Ainsi, il permettra de soutenir les coopératives et les organismes à but non lucratif grâce à une approche individuelle et collective en accord avec leur mission à la fois économique et sociale, en plus de les inciter à utiliser les outils existants comme l'Audit industrie 4.0.

« Notre gouvernement mise sur les entreprises d'économie sociale pour contribuer au développement économique du Québec. Nous les soutenons pour qu'elles soient productives et ancrées dans leur communauté. En encourageant ces entreprises à prendre le virage numérique, on s'assure qu'elles ont une incidence directe sur la vitalité et le dynamisme de nos régions et qu'elles sont en phase avec les besoins des collectivités qu'elles servent. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« L'objectif de l'Offensive de transformation numérique est d'encourager les entreprises à prendre le virage numérique pour hausser leur productivité. Dans le contexte de la relance économique, on doit accélérer la numérisation des entreprises d'économie sociale pour qu'elles emboîtent le pas et génèrent encore plus de richesse pour leur région. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Par l'octroi de cette subvention, le gouvernement du Québec soutient les coopératives dans la transformation numérique de leurs activités. Il contribue ainsi à les rendre encore plus compétitives sur le marché, tout en bonifiant leurs possibilités de développement, et favorise l'émergence d'innovations. »

Marie-Josée Paquette, directrice générale du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

« Avec cet appui aux entreprises collectives, le gouvernement du Québec reconnaît une nouvelle fois le rôle important que joue l'économie sociale dans le développement social et économique de nos collectivités. Soutenir le virage numérique de ces entreprises, c'est renforcer les moyens des communautés de développer et de gérer des solutions à leurs besoins et aspirations. Les 11 200 entreprises d'économie sociale québécoises procurent 220 000 emplois, et ce, à la grandeur du territoire, et elles doivent pouvoir compter sur des aides comme celle d'aujourd'hui pour mettre en valeur leur plein potentiel. »

Béatrice Alain, directrice générale du Chantier de l'économie sociale

Le CQCM représente les coopératives et les mutuelles, qui totalisent plus de 3 000 entreprises au Québec et 8,6 millions de membres. Il a pour mission de participer au développement social et économique du Québec en favorisant le plein épanouissement du mouvement coopératif et mutualiste québécois.

Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome et non partisane qui a pour principal mandat la concertation pour la promotion et le développement de l'entrepreneuriat collectif au Québec en faveur d'une économie qui a pour finalité le rendement à la communauté et la défense du bien commun directement liée aux besoins et aux aspirations des collectivités.

Le projet financé s'inscrit dans le cadre de l'Offensive de transformation numérique, laquelle appuie la concrétisation d'initiatives accélérant le virage numérique des entreprises québécoises et favorisant la croissance de PME innovantes grâce à un accompagnement spécialisé. Une enveloppe de 130 millions de dollars a été accordée à cette offensive lors de la mise à jour économique de novembre 2020.

Rappelons que l'une des priorités du Plan d'action gouvernemental en économie sociale (PAGES) 2020-2025 est de favoriser l'innovation et l'intensification de l'usage des technologies numériques dans les entreprises d'économie sociale.

Le Québec compte près de 11 200 entreprises d'économie sociale. De concert avec leurs filiales, elles génèrent des revenus de 47,8 milliards de dollars et représentent 220 000 emplois à travers le Québec.

