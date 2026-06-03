Conseil général de la FEC-CSQ - Défendre le réseau collégial et réaffirmer l'importance de sa présence dans toutes les régions

BAIE-COMEAU, QC, le 3 juin 2026 /CNW/ - Réunies à Baie-Comeau du 4 au 5 juin, les personnes déléguées du Conseil général de la Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ), provenant de nombreuses régions du Québec, feront le point sur l'année qui se termine, dresseront un bilan des enjeux vécus dans le réseau collégial et prépareront la prochaine rentrée.

Le Conseil général s'ouvrira avec un panel bien ancré dans le territoire d'accueil, sous le thème La sécurisation culturelle au Cégep de Baie-Comeau : des initiatives inspirantes. Cette conférence d'ouverture mettra en lumière les pratiques développées dans cet établissement pour favoriser l'accueil, l'inclusion et la réussite des étudiantes et étudiants autochtones. En donnant la parole à des membres du personnel du cégep, Lysandre St-Pierre, Guylaine Bacon et Camille Robidoux-Daigneault, la FEC-CSQ souhaite mettre de l'avant des expériences concrètes issues du terrain, porteuses pour l'ensemble du réseau collégial.

Pour la Fédération, cette instance est aussi l'occasion de rappeler avec force que les cégeps de région jouent un rôle essentiel dans l'accessibilité aux études supérieures, la vitalité des communautés et le développement du Québec. « Le réseau collégial ne peut être pensé à partir des seuls grands centres. Partout au Québec, les cégeps constituent des milieux de vie, de formation, de recherche et de développement qui soutiennent les étudiantes et étudiants ainsi que les communautés. Défendre les cégeps de région, c'est défendre l'égalité des chances, l'occupation du territoire et l'avenir collectif », affirme Youri Blanchet, président de la FEC-CSQ.

Des inégalités régionales encore bien réelles

Comme le rappelle le Bulletin de l'égalité des chances en éducation 2025 de l'Observatoire québécois des inégalités, la région où une personne réside à l'adolescence influence fortement ses chances de poursuivre des études postsecondaires, particulièrement pour les jeunes issus de familles peu scolarisées. Les données montrent que les disparités territoriales demeurent importantes : alors que l'accès au collégial varie peu chez les jeunes provenant de familles très scolarisées, l'écart devient marqué pour celles et ceux issus de milieux moins favorisés, notamment entre Montréal et des régions comme la Côte-Nord ou le Nord-du-Québec. Ces constats rappellent qu'on ne peut parler d'égalité des chances sans tenir compte de l'importance d'une présence collégiale forte dans toutes les régions.

Pour la FEC-CSQ, ces données doivent interpeller les pouvoirs publics. Elles montrent que l'accessibilité aux études ne dépend pas uniquement des efforts individuels, mais aussi de la proximité des établissements, de la capacité de vivre et d'étudier dans sa région, ainsi que des conditions matérielles qui permettent réellement de poursuivre un parcours scolaire. Le réseau collégial public doit donc être soutenu partout sur le territoire, particulièrement dans les régions où il représente souvent un levier déterminant de réussite éducative, de maintien des populations et de développement social, culturel et économique.

Faire le bilan et préparer la suite

Au fil de ses travaux, le Conseil général permettra aussi aux déléguées et délégués d'échanger sur les nouvelles des syndicats, la tâche enseignante, la santé et la sécurité au travail, les effets des récentes lois adoptées par la CAQ ainsi que la planification de la prochaine négociation. Dans un contexte où les enjeux pédagogiques, sociaux, technologiques et politiques se multiplient, la FEC-CSQ entend poursuivre son action pour défendre les conditions d'enseignement, la qualité de la formation et un réseau collégial public accessible, vivant et présent dans toutes les régions du Québec.

Profil de la FEC-CSQ

La Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ) est un regroupement de quinze syndicats représentant plus de 3 500 enseignantes et enseignants de cégep venant de plusieurs régions du Québec. Fondée en 1968, la FEC-CSQ a toujours milité pour que les cégeps aient les moyens d'offrir aux étudiantes et étudiants une formation de qualité, préparatoire au marché du travail ou à l'université, tout en contribuant au développement de citoyennes et citoyens libres et autonomes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

SOURCE Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ)

Renseignements : Étienne Richer, Conseiller aux communications et aux relations de presse, Cellulaire : 581 983-6130, Courriel : [email protected]