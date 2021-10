Conseil des ministres du gouvernement Trudeau - Les Éleveurs de porcs accueillent positivement la reconduction de la ministre Bibeau

LONGUEUIL, QC, le 27 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Les Éleveurs de porcs du Québec accueillent positivement la reconduction de Mme Marie-Claude Bibeau au poste de ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada.

Depuis qu'elle occupe cette fonction, les Éleveurs ont pu échanger sur plusieurs enjeux du secteur porcin, notamment sur ceux reliés à la prévention face à la peste porcine africaine, à la bonification du Programme des travailleurs étrangers temporaires, à l'aide à l'investissement pour la modernisation des infrastructures de production et à la création d'un programme de compensations financières pour les productions agricoles qui subissent les contrecoups de situations hors de leur contrôle comme une grève ou quelconques tensions politiques internationales.

« La reconduction de Mme Bibeau au poste de ministre de l'Agriculture est une bonne nouvelle pour les Éleveurs de porcs. Nous pourrons ainsi poursuivre les discussions déjà entamées et la bonne collaboration établie, en l'occurrence, sur les besoins en ressources techniques et financières que pourraient nécessiter l'entrée de la peste porcine africaine au Canada et au Québec ou toute autre crise majeure », a souligné le président des Éleveurs de porcs du Québec, David Duval.

SOURCE Les Éleveurs de porcs du Québec

Renseignements: et entrevues : Frédéric Labelle, Directeur des communications, 438-831-0549

