Conseil d'arrondissement extraordinaire du 1er octobre 2019 - L'arrondissement adopte le budget 2020

MONTRÉAL, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les membres du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension ont adopté, au cours d'une séance extraordinaire tenue le 1er octobre, le budget de fonctionnement de 59 456 100 $ pour l'exercice financier 2020. Il s'agit d'un budget équilibré entre les revenus et les dépenses.

« Le budget de fonctionnement 2020 s'inscrit dans la continuité et la consolidation des services offerts aux citoyennes et citoyens. Il reflète les objectifs et les valeurs prônés par les membres du conseil, l'administration et la population de l'arrondissement. Inspiré de la consultation Rêvons Montréal, ce budget confirme notre volonté à travailler ensemble pour concrétiser des projets qui rendent notre arrondissement plus vert, plus dynamique et encore plus inclusif. Cela étant dit, la protection du parc locatif, la mobilité active et la transition écologique sont au cœur de nos priorités », a déclaré Mme Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement.

Orientations retenues

Pour rendre accessibles des espaces publics de qualité et des espaces verts abondants, une variété de services et un environnement riche en activités économiques, sociales, récréatives et culturelles, 20 priorités d'action pour 2020 ont été retenues et regroupées en 5 thématiques : aménagement et urbanisme; mobilité et sécurité; culture, sports, loisirs et développement social; développement économique; et transition écologique.

Aménagement et urbanisme

Poursuivre la reconstruction de trottoirs et l'aménagement de saillies végétalisées

Finaliser la révision du Règlement de zonage de l'arrondissement

Intensifier les efforts en matière de prévention et de lutte à l'insalubrité des logements

Mettre en place de nouvelles mesures pour mieux protéger le parc locatif

Mobilité et sécurité

Initier le déploiement d'un réseau cyclable connecté et sécuritaire

Poursuivre la mise en place des mesures d'apaisement de la circulation

Sécuriser des intersections dangereuses ou peu conviviales pour les piétons, notamment aux abords des écoles et de l'autoroute Métropolitaine

Repenser certains espaces publics pour favoriser la cohabitation et la mobilité active

Culture, sports, loisirs et développement social

Poursuivre le réaménagement des parcs et des terrains sportifs

Continuer à offrir une programmation riche, diversifiée et accessible en collaboration avec nos partenaires

Déployer les premiers plans d'action culturel et en développement social de l'arrondissement

Amorcer une réflexion sur lʼagriculture urbaine - 1ère phase : jardins communautaires

Développement économique

Soutenir l'animation et l'embellissement des artères commerciales

Accroître l'attractivité auprès d'entrepreneurs et d'investisseurs potentiels

Élaborer une politique de soutien aux associations commerciales

Augmenter la portée du Forum de développement économique de Saint-Michel

Transition écologique

Soutenir les initiatives citoyennes de verdissement des espaces publics

Poursuivre la mise en place des mesures pour améliorer la propreté et l'embellissement

Poursuivre la lutte contre les îlots de chaleur urbains, notamment par la plantation dʼarbres et de vivaces

Revoir nos pratiques et notre réglementation afin de répondre aux défis écologiques

Défis budgétaires

L'élaboration du budget pour l'année 2020 représente un défi relevé étant donné que l'indexation de 1 % des transferts budgétaires déterminés par la Ville ne couvrait pas l'augmentation réelle du coût des salaires, que la hausse du revenu de la taxe relative aux services (taxe locale) devait se limiter à 2 % et que l'arrondissement devait poursuivre sa participation à l'effort de financement des mesures transitoires relatives aux régimes de retraite. Malgré les rationalisations qu'il a dû faire pour équilibrer le budget entre les revenus et les dépenses, l'arrondissement s'est assuré de non seulement préserver la prestation de services mais aussi de pouvoir innover.

Pour plus de détails sur le budget 2020, consultez la rubrique des documents financiers sur le site Web de l'arrondissement : ville.montreal.qc.ca/vsp.

