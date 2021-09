TORONTO, le 29 sept. 2021 /CNW/ - Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) annonce la nomination d'un nouveau président et d'une nouvelle vice-présidente du Conseil d'administration. Richard Olfert, FCPA, FCA, a été nommé président et Beth Wilson, FCPA, FCA, a été nommée vice-présidente à la suite de l'assemblée générale annuelle de CPA Canada tenue plus tôt aujourd'hui.

M. Olfert a obtenu son titre comptable en 1988 et s'est joint au Conseil d'administration de CPA Canada en septembre 2019. Auparavant vice-président du Conseil, il succède à Amanda Whitewood, FCPA, FCMA, dont le mandat a pris fin après quatre ans, dont deux à titre de présidente.

« J'ai eu la chance de pouvoir compter sur le soutien de M. Olfert et de mes autres collègues du Conseil pendant que la profession devait composer avec nombre de changements et d'incertitudes, souligne Mme Whitewood. Grâce à sa vaste expérience et à sa capacité d'inspirer les autres et de créer des liens avec eux, M. Olfert saura favoriser l'adaptation de CPA Canada pour renforcer la pertinence et la pérennité de la profession. »

Dans ses fonctions de président, M. Olfert pourra se tourner vers sa riche expérience : depuis plus de 30 ans, il offre ses perspectives éclairées à des entités canadiennes des secteurs public, privé et sans but lucratif. Associé directeur chez Deloitte, où il a fait partie de l'équipe de direction nationale, M. Olfert a été chef des risques et, avant cela, associé directeur, Audit et certification. Il a fourni des orientations stratégiques au cabinet dans le domaine de la qualité de l'audit et en matière de réglementation.

Au sein de la profession, M. Olfert est un bénévole de longue date auprès de CPA Manitoba, ayant présidé des organisations qui s'investissent dans la formation des CPA, aussi bien dans l'Ouest qu'à l'échelle nationale. Il a obtenu le titre de conseiller en management certifié (CMC) en 2009 et le titre d'IAS.A, délivré par l'Institut des administrateurs de sociétés, en 2017.

« Je suis honoré d'occuper cette fonction, accompagné de la nouvelle vice-présidente et de notre Conseil d'administration dévoué, souligne M. Olfert. Je me réjouis à l'idée de travailler de concert avec le Conseil et l'équipe de CPA Canada pour tirer parti des connaissances et des compétences au sein de la profession : il s'agit de saisir des occasions inédites, d'évoluer au rythme des changements et de façonner l'avenir. »

La nouvelle vice-présidente, Mme Wilson, s'est jointe au Conseil d'administration de CPA Canada en septembre 2021. Elle est chef de la direction du cabinet d'avocats Dentons Canada, où elle siège au conseil mondial et au comité de direction mondial.

Mme Wilson a été associée directrice chez KPMG, dans la région du Grand Toronto, et membre du comité de direction du cabinet, où elle a exercé différentes fonctions. Elle siège au conseil de la Financière IGM, grande société de gestion d'actifs et de patrimoine, forte d'un avoir qui s'élève à 265 milliards de dollars. Mme Wilson est aussi membre du conseil d'administration de l'hôpital pour enfants SickKids de Toronto, de CivicAction de Toronto et de la WoodGreen Foundation.

Son engagement au sein de conseils et de sa collectivité, notamment pour défendre l'avancement des femmes en affaires, fait d'elle une leader accomplie et passionnée. Sa contribution a été soulignée par de grandes organisations, dont le réseau WXN, le YWCA et le réseau Women of Influence (Toronto).

« Ce sera un plaisir de travailler avec M. Olfert, mes autres collègues du Conseil, les organisations homologues provinciales, territoriales et des Bermudes, et toute l'équipe de CPA Canada. Notre collaboration nous amènera à renforcer la profession et à aider nos membres à dégager de la valeur dans un contexte en évolution », précise Mme Wilson.

À propos de CPA Canada

Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) travaille en collaboration avec les ordres de CPA des provinces, des territoires et des Bermudes, et représente la profession comptable canadienne sur les scènes nationale et internationale. La profession canadienne peut ainsi faire la promotion de pratiques exemplaires, favorables aux entreprises et à la société en général, et préparer ses membres aux défis posés par un contexte en évolution constante, marqué par des changements sans précédent. Forte de plus de 220 000 membres, CPA Canada est l'une des plus grandes organisations comptables nationales au monde. cpacanada.ca

