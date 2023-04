TORONTO, le 12 avril 2023 /CNW/ - Le coup d'envoi des travaux visant à favoriser l'adoption de normes d'information sur la durabilité au Canada a été donné par les toutes premières nominations au Conseil canadien des normes d'information sur la durabilité (CCNID), dont celle du président.

Le CCNID sera dirigé par Charles-Antoine St-Jean, FCPA, FCA, un professionnel chevronné qui a fait ses preuves en normalisation. Les membres nouvellement nommées possèdent toutes de l'expertise en matière de durabilité et elles proviennent d'horizons variés, tant sur le plan géographique que du point de vue professionnel; elles représenteront ainsi divers groupes du marché canadien.

« Fort d'une vaste expérience dans le domaine de la normalisation et comme haut dirigeant, notamment dans des fonctions axées sur la gestion financière et l'excellence opérationnelle, M. St-Jean saura faire progresser le conseil avec la rapidité que nécessite l'établissement de normes d'information sur la durabilité », affirme Lorraine Moore, présidente du Conseil de surveillance de la normalisation comptable et coprésidente du Comité d'établissement du CCNID.

Les nominations ont été faites par le Comité d'établissement, qui est chargé de surveiller les activités du CCNID jusqu'à ce qu'une structure de surveillance permanente soit décidée.

« M. St-Jean sait diriger les travaux de normalisation et il a de l'expérience auprès du Conseil des normes internationales d'information sur la durabilité (International Sustainability Standards Board - ISSB). Les trois membres ont quant à elles une connaissance profonde des questions de durabilité qui intéressent les personnes qui utilisent ou préparent les informations publiées par les entités. Ensemble, ce savoir-faire et cette connaissance contribueront au maintien de la solide réputation que s'est taillée le Canada dans le domaine de la normalisation. Et cette réputation grandira au fil de la collaboration avec l'ISSB », ajoute Kevin Nye, président du Conseil de surveillance de la normalisation en audit et certification et coprésident du Comité d'établissement du CCNID.

Jusqu'à tout récemment, Charles-Antoine St-Jean, qui est installé au Québec, occupait le poste de directeur régional - Amériques de l'IFRS Foundation®. À ce titre, il a aidé l'ISSB à commencer ses activités au Canada et dans les Amériques.

Membres du CCNID : premières nominations

Bindu Dhaliwal , première vice-présidente, Facteurs ESG et gouvernance d'entreprise, de la Banque CIBC : responsable de la durabilité au sein de l'une des plus grandes banques canadiennes, elle a été chargée d'en définir le cadre ESG et de le mettre en œuvre. Elle est établie en Ontario .





première vice-présidente, Facteurs ESG et gouvernance d'entreprise, de la Banque CIBC : responsable de la durabilité au sein de l'une des plus grandes banques canadiennes, elle a été chargée d'en définir le cadre ESG et de le mettre en œuvre. Elle est établie en . Alyson Slater , Directrice générale et chef, Investissement durable au Canada, Marchés publics, Gestion de placements Manuvie : leader mondiale en matière de normes d'information sur la durabilité, elle a déjà occupé des postes de haute direction au sein de la Global Reporting Initiative. Elle est établie en Ontario .





Directrice générale et chef, Investissement durable au Canada, Marchés publics, placements Manuvie : leader mondiale en matière de normes d'information sur la durabilité, elle a déjà occupé des postes de haute direction au sein de la Global Reporting Initiative. Elle est établie en . Raylene Whitford , présidente du conseil consultatif autochtone de TC Énergie et ancienne associée et leader nationale de la stratégie autochtone chez Deloitte Canada : elle possède une expérience internationale dans le secteur de l'énergie, notamment en tant que dirigeante d'une société cotée à la Bourse de Londres et en tant que fondatrice de Canative Energy, une société de conseil qui promeut la prospérité économique des peuples autochtones touchés par le secteur de l'énergie. Elle est établie en Alberta .

Collaboration avec l'ISSB

Le CCNID travaillera en partenariat avec l'ISSB pour favoriser l'adoption des normes de l'ISSB au Canada. Il mettra en lumière les enjeux clés dans le contexte canadien et veillera à ce que ses normes s'harmonisent bien avec celles de l'ISSB.

« C'est avec enthousiasme que j'accepte le rôle de premier président du CCNID, explique M. St-Jean. Le CCNID travaillera à l'adoption des normes internationales au Canada en tenant compte des exigences supplémentaires adaptées au marché canadien qui pourraient être nécessaires. Notre objectif est d'établir une approche commune qui aidera les fournisseurs de capitaux canadiens et étrangers à obtenir des informations utiles et concrètes sur la durabilité, et les émetteurs à communiquer ce qui importe le plus. Cette démarche contribuera à l'essor du Canada et à sa prospérité durable, notamment sur le plan économique. »

Prochaines étapes

Approuvé en juin 2022, l'établissement du CCNID vient à point nommé, la publication des premières normes de l'ISSB, soit les normes IFRS S1 et IFRS S2, étant prévue plus tard cette année.

Dans la recherche d'autres candidates et candidats pour siéger au CCNID, le Comité d'établissement priorisera l'élargissement des perspectives régionales et sectorielles, notamment en augmentant la représentation des provinces de l'Ouest et de l'Est, et en cherchant des personnes provenant du secteur canadien des ressources naturelles.

Le CCNID prévoit d'annoncer d'autres nominations en juin 2023 pour être fin prêt à entamer ses activités.

