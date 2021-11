ConocoPhillips Canada se joint à l'Initiative pour des sables bitumineux carboneutres

L'objectif de cette alliance unique est d'aider le Canada à atteindre ses objectifs climatiques, incluant ses engagements aux termes de l'Accord de Paris et son objectif de carboneutralité d'ici 2050, en éliminant 68 mégatonnes d'émissions par année tirées de l'exploitation des sables bitumineux en trois étapes au cours des trois prochaines décennies.

« Nous sommes extrêmement heureux de compter ConocoPhillips au sein de notre alliance, qui représente les entreprises possédant presque toutes les installations majeures d'exploitation des sables bitumineux au Canada, précise le directeur de l'Initiative pour des sables bitumineux carboneutres, Al Reid. Les changements climatiques sont l'un des défis les plus pressants de notre époque, et leur expertise dans l'exploitation des sables bitumineux acquise au Canada et ailleurs dans le monde renforce encore davantage notre alliance et s'ajoute à nos efforts pour atteindre la carboneutralité dans le cadre de nos activités d'ici 2050. »

L'Initiative pour des sables bitumineux carboneutres

L'Initiative pour des sables bitumineux carboneutres est formée des entreprises Canadian Natural, Cenovus Energy, ConocoPhillips Canada, Imperial, MEG Energy et Suncor Énergie. Les entreprises exploitent des installations représentant environ 95 pour cent de la production tirée des sables bitumineux au Canada.

En tant qu'entreprises fièrement canadiennes, les membres de l'alliance partagent les aspirations des Canadiens qui veulent trouver des solutions réalistes et viables au défi des changements climatiques. L'Initiative permettra d'élaborer une approche réalisable pour réduire ces émissions, tout en préservant la contribution des sables bitumineux au produit intérieur brut (PIB) du Canada, estimée à plus de 3 000 milliards de dollars au cours des 30 prochaines années. L'initiative créera des emplois, accélérera le développement du secteur des technologies propres, procurera des avantages à de multiples autres secteurs et contribuera à maintenir la qualité de vie des Canadiens. Les membres de l'alliance apporteront leur contribution en réalisant les investissements économiques nécessaires pour que nos entreprises réussissent la transition vers un monde carboneutre et donc, pour que les actionnaires bénéficient d'une valeur ajoutée à long terme. Vous trouverez de plus amples renseignements à oilsandspathways.ca/fr/

