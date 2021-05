Connexion plus rapide : Xplornet offre laccès à des vitesses allant jusqu'à 100/10 Mbps à plus de 11 000 foyers et commerces en milieu rural au Nouveau-Brunswick

Xplornet lance Xplore 100x10 ILLIMITÉ dans 48 municipalités rurales du Nouveau-Brunswick

WOODSTOCK, NB, le 18 mai 2021 /CNW/ - Xplornet Communications inc., le plus important fournisseur Internet spécialisé en zone rurale au pays, annonce le lancement de son service 100x10 ILLIMITÉ dans 48 municipalités néo-brunswickoises. À terme, cela signifie que plus de 11 000 foyers et commerces en région rurale auront accès à des vitesses de téléchargements allant jusqu'à 100 Mbps et des vitesses de téléversements allant jusqu'à 10 Mbps, sans aucune limite de données.

Selon Allison Lenehan, le président et premier dirigeant de Xplornet, « Xplornet s'active présentement à mettre à niveau son réseau fixe sans fil de dernière génération afin d'offrir un accès Internet ultrarapide aux communautés rurales du Nouveau-Brunswick. Il s'agit d'une autre étape excitante dans notre engagement d'investir et d'offrir de meilleurs services Internet haute vitesse aux foyers et aux entreprises des régions rurales, partout au Canada, afin que les gens puissent garder le contact avec leurs familles, leurs amis et leur travail, où qu'ils soient situés. »

Ce produit est le résultat des nombreux investissements privés réalisés par Xplornet, ainsi qu'une contribution de 10 millions de dollars de la part de Opportunités Nouveau-Brunswick dans le cadre de la première phase de son Projet pour la large bande en zone rurale. Ces initiatives visent le déploiement d'un réseau hybride cellulaire-fibre optique afin d'offrir un accès Internet rapide, fiable et économique en zone rurale.

« Notre gouvernement a comme priorité que tous les Néo-Brunswickois puissent profiter de la meilleure connexion Internet possible, a déclaré Arlene Dunn, la ministre responsable pour Opportunités Nouveau-Brunswick. Un investissement de ce genre aura non seulement des retombées positives pour des milliers de résidents néo-brunswickois, mais il représente aussi un jalon important pour la croissance économique à long terme du Nouveau-Brunswick. Une connexion Internet rapide et fiable est devenue essentielle pour offrir l'enseignement à distance, accéder à des soins de santé virtuels, aider les entreprises à rester en contact avec les clients et permettre le télétravail aux employés à la recherche de plus de flexibilité. »

Le forfait 100x10 ILLIMITÉ est actuellement offert pour les municipalités suivantes :

Baie Vert - Bedec - Bells Mills - Bloomfield - Cap-de-Saint-Louis - Carters Point - Central Norton - Chance Harbour - Clarks Corner - Coburg - Dawson Settlement - Dorchester Cap - Glenwood - Gooseberry Cove - Grande-Aldoue - Gray Mills - Hampton - Hillsborough - Hopewell Cape - Keswick - Keswick Ridge - Lepreau - Long Reach - Lower Kingsclear Mactaquac - Maquapit Lake - Memracook - Musquash - Norton - Passekeag - Piroque - Plaster Rock - Port Elgin - Rexton - Richibucto - Scotch Settlement - Sission Ridge - Sypher Cove - Taylor Village - The Cedars - Timber River - Upper Dorchester - Upper Greenwich Upper Rexton - Wapske - Waterborough - Weldon - Whites Cove

À propos de Xplornet Communications inc.

Xplornet Communications inc., dont le siège social est situé à Woodstock au Nouveau-Brunswick, est l'un des plus importants fournisseurs d'accès Internet spécialisé dans les régions rurales au pays. Depuis plus d'une décennie, Xplornet fournit des solutions fixes et mobiles à large bande novatrices à ses clients habitant dans les régions rurales du Canada, tant au travail et à la maison que pendant leurs loisirs. Sa combinaison de réseaux sans fil et par satellite lui permet d'offrir une gamme complète de services de télécommunications afin que ses clients puissent se brancher à ce qui leur tient à cœur.

