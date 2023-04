GATINEAU, QC, le 12 avril 2023 /CNW/ - Connexion Leaders, un événement exclusif créé par des leaders de l'industrie technologique, est fier d'annoncer une première édition réussie qui a rassemblé des dirigeants et décideurs du ministère de la Défense nationale, de l'Université Carleton, du Conseil national de recherches Canada et du département de génie de la construction de l'École de technologie supérieure pour discuter de l'avenir de l'infrastructure numérique du Canada afin de résoudre des défis nationaux en matière de transformation numérique.

L'édition du printemps 2023 a été présentée par Portage CyberTech, Notarius, AECO Innovation Lab, One Ontario et buildingSMART Canada, et officialise le lancement d'une série d'événements exclusifs avec des représentants du gouvernement, du monde universitaire et de l'industrie pour identifier des solutions et s'assurer que les prochaines étapes de la transformation numérique nationale soient réalisées de manière responsable, en priorisant la protection des citoyens et citoyennes.

Une première édition réussie : la transformation numérique dans l'industrie de la construction

La transformation numérique de la construction au moyen du bâti immobilier modélisé (BIM) a le potentiel d'améliorer la productivité des chantiers (de 20 % à 28 %), l'efficacité des infrastructures et de créer de nouvelles opportunités économiques, tout en s'attaquant à la crise du logement qui ne cesse de s'aggraver. Les participants à la table ronde ont échangé sur leurs avancées, leurs investissements, leurs défis concernant les normes BIM et sur les projets de recherche actuels en vue de partager leurs connaissances et de collaborer de manière unifiée -- une première étape vers l'élimination des vases clos.

À la suite de la table ronde, qui a eu lieu en mars 2023 à l'Hôtel Hilton Lac-Leamy de Gatineau, un webinaire national nommé « Les progrès de la migration numérique municipale au Canada » a été tenu et a pu compter sur une forte participation du gouvernement, des municipalités et des industries réglementées. Portage CyberTech, un chef de file en matière d'innovation technologique réglementaire, a annoncé un investissement de 75 000 $ en partenariat avec buildingSMART Canada et AECO Innovation Lab pour financer un projet de recherche Mitacs sur l'authentification BIM.

Citations

« Le développement rapide des logements (par exemple, la Stratégie nationale du logement [SNL] du Canada -- 82 milliards de dollars) ne peut se faire sans des actions coordonnées et alignées au sein de l'industrie et en conformité avec les meilleures pratiques internationales. En tant que fournisseur de confiance, notre priorité est de rassembler les dirigeants et décideurs de la transformation numérique à l'échelle mondiale afin de protéger le public, ses institutions, et d'éviter que des écarts ne se creusent entre les parties prenantes. »

- Patrick Drolet, chef de l'innovation chez Portage CyberTech et directeur général de Notarius

« Notre industrie a besoin d'une voix unifiée pour défendre l'adoption du BIM et la mise en œuvre des standards de données ouvertes à travers le pays. L'organisme buildingSMART Canada est bien placé pour être cette voix pour tous les niveaux de l'industrie et du gouvernement. Nous avons besoin d'intervenants clés des secteurs publics et privés pour relever ces défis et faire progresser l'intégration des signatures numériques et des systèmes SIG dans les technologies BIM. C'est l'avenir de notre industrie. »

- Claudia Cozzitorto, directrice exécutive de buildingSMART Canada et fondatrice de la communauté BIM de Toronto (tBIMc)

« Le décloisonnement est au cœur d'AECO. One Ontario, par exemple, est une plateforme numérique collaborative axée sur la recherche et soutenue par une vaste coalition comprenant Portage CyberTech, Notarius, buildingSMART Canada, TerraQuest et environ 40 autres associations et municipalités, ainsi qu'un programme de recherche national auquel participent cinq universités canadiennes. Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec le gouvernement, l'industrie et le monde universitaire pour permettre la transformation numérique de l'industrie canadienne de la construction, notamment en relevant le défi complexe des approbations de projets dans tout le pays. »

- Arash Shahi, chef de la direction d'AECO Innovation Lab

« Nous devons rendre nos infrastructures plus résilientes et utiliser nos ressources de manière intelligente. L'innovation BIM peut grandement nous aider, mais nous devons créer des écosystèmes sûrs et efficaces capables d'assurer la fiabilité professionnelle et la conservation des documents d'usage public tels que les jumeaux numériques. »

- Stephen Fai, professeur à l'université de Carleton et directeur du CIMS

Leaders Connect tient à remercier les panélistes suivants : Claudia Cozzitorto, directrice générale de buildingSMART Canada, Paul Churcher, ministère de la Défense nationale, Patrick Drolet, chef de l'innovation de Portage CyberTech et directeur général de Notarius, Stephen Fai, professeur à l'Université Carleton et directeur du CIMS, Farzad Jalaei, agent de recherche au Conseil national de recherches du Canada, Érik Poirier, professeur au Département de génie de la construction de l'ÉTS, Arash Shahi, chef de la direction d'AECO Innovation Lab, Yasir Sultan, directeur du programme de numérisation et de productivité du secteur de la construction du Conseil national de recherches du Canada (CSDP).

À propos de Connexion Leaders

Connexion Leaders est un événement exclusif qui réunit des dirigeants et décideurs chargés de résoudre les défis nationaux en matière de transformation numérique au Canada. Connexion Leaders offre une tribune aux participants pour discuter et échanger des idées sur les principaux enjeux auxquels est confronté l'environnement bâti canadien, en identifiant les défis et en explorant des solutions pour répondre aux besoins des citoyens et des entreprises. L'édition printanière 2023 a été présentée par Portage CyberTech, Notarius, AECO Innovation Lab, One Ontario et buildingSMART Canada.

SOURCE Connexion Leaders

Renseignements: Demandes médias : Eric Aach | [email protected] | +1 514 569-3594