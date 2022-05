Congrès national de la CAQ : Les membres du SFPQ perturberont les annonces électorales

QUÉBEC, le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les 26 000 membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), sans contrat de travail depuis plus de 2 ans, sont invités à manifester bruyamment lors du Congrès national de la CAQ, à Drummondville, le 28 mai prochain. Le SFPQ entend noliser des autobus à travers la province pour permettre à ses membres de venir exprimer leur ras-le-bol et ainsi perturber les activités des congressistes de la formation politique.

« Si les participants au Congrès de la CAQ s'attendent à une fin de semaine de tout repos, nos membres ont des petites nouvelles pour eux : les fonctionnaires sont en colère et se feront entendre. Depuis des mois, le gouvernement de la CAQ empêche toute avancée significative à la table de négociation afin d'endiguer les problèmes de pénurie de main-d'œuvre qui minent les services publics. En refusant encore et toujours de reconnaître la nécessité de valoriser les emplois de la fonction publique, ce gouvernement nous démontre qu'il est déconnecté de la réalité du marché du travail et ne prend pas au sérieux la hausse de l'inflation et le manque de bras dans la fonction publique. », indique Jean-François Sylvestre, vice-président responsable de la mobilisation au SFPQ.

Rappelons que la négociation porte sur le renouvellement de la convention collective de quelque 26 000 membres du SFPQ occupant majoritairement des emplois de bureau et de technicien.ne.s dans les ministères et organismes québécois. La convention collective de l'accréditation Fonctionnaires est échue depuis le 1er avril 2020.

Le SFPQ est un syndicat indépendant regroupant environ 40 000 membres à travers le Québec, dont quelque 30 000 sont issus de la fonction publique québécoise, et répartis comme suit : près de 26 000 employé.e.s de bureau et technicien.ne.s, et environ 4 000 ouvrier.ère.s travaillant au sein de divers ministères et organismes. Les 10 000 autres membres proviennent du secteur parapublic.

