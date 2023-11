Congrès général de l'UPA : agriculture et foresterie viables et durables

LONGUEUIL, QC, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Quelque 550 participants, délégués, observateurs et décideurs des secteurs agricole et forestier du Québec se réuniront, les 5, 6 et 7 décembre prochain au Centre des congrès de Québec, à l'occasion du 99e Congrès général annuel de l'Union des producteurs agricoles (UPA).

« Alimenter durablement les consommateurs d'ici et d'ailleurs est un projet de société essentiel. Mais il est aussi très exigeant, surtout dans les conditions actuelles. L'inflation, les taux d'intérêt, le soutien et l'accompagnement en deçà des attentes et des besoins, la lourdeur administrative, les menaces grandissantes au territoire et aux activités agricoles et forestières : tous ces aspects doivent être revisités si l'on souhaite faire de l'autonomie alimentaire une véritable priorité nationale », a déclaré le président général de l'UPA, Martin Caron.

Sous le thème Agriculture et foresterie viables et durables, les participants profiteront du Congrès général pour échanger sur plusieurs enjeux de l'heure dans les secteurs agricole et forestier, comme le contexte économique difficile, les événements climatiques extrêmes, la protection du territoire et des activités agricoles, l'agroenvironnement ainsi que l'avenir de la relève et de la profession.

De plus, les congressistes assisteront à des allocutions et présentations de haut calibre, notamment du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, André Lamontagne, du secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, Francis Drouin, du chef de l'opposition officielle, Marc Tanguay, du chef du deuxième groupe d'opposition, Gabriel Nadeau-Dubois, et du chef du troisième groupe d'opposition, Paul St-Pierre Plamondon. Le deuxième vice-président de la Fédération canadienne de l'agriculture, Pierre Lampron, ainsi que le chroniqueur et journaliste économique René Vézina, s'adresseront aussi aux participants.

Marche pour la relève agricole et l'avenir de nos fermes

Une marche rassembleuse et solidaire pour la relève agricole et l'avenir de nos fermes est également prévue le 6 décembre prochain (10 h), en marge du Congrès général de l'organisation.

À cette occasion et à l'aube de son 100e anniversaire (en 2024), l'UPA interpellera les gouvernements, les partenaires et les citoyens pour poser les jalons d'un important projet qui donnerait réellement à la société québécoise les moyens de viser une plus grande autonomie alimentaire. Pour que ce projet de société se réalise, il est primordial de placer les productrices et producteurs agricoles et forestiers au cœur de la solution et d'agir maintenant!

Lancement de la programmation du 100e anniversaire

Les médias sont également invités au coup d'envoi de la programmation du 100e anniversaire de l'UPA, le 6 décembre (18 h) au Manège militaire Voltigeurs de Québec (805, avenue Wilfrid-Laurier, Québec). Animé par Marie-Eve Janvier, cet événement se tiendra dans le lieu même qui a vu naître l'Union catholique des cultivateurs. Découvrez la programmation prévue tout au long de l'année, dans diverses régions, afin de souligner 100 ans d'histoire et d'action collective, et soyez parmi les premiers à visionner le court métrage qui a été produit pour rendre hommage aux femmes et aux hommes qui nourrissent le Québec depuis des générations!

La programmation détaillée est disponible ici.

Les allocutions et conférences mentionnées précédemment seront diffusées en direct sur Facebook.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement (Congrès et lancement de la programmation du 100 e anniversaire) doivent obtenir une accréditation obligatoire par courriel auprès de monsieur Maxim Labrecque ( [email protected] ). Toute demande d'entrevue doit être également formulée à la même adresse courriel ou par cellulaire : 438 402-9291.

