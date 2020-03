Congrès de la relève agricole du Québec - Le ministre Lamontagne annonce une aide financière pour des stages préparatoires à l'établissement en agriculture

QUÉBEC, le 5 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, est heureux d'annoncer la création de l'Initiative ministérielle de stages préparatoires à l'établissement pour aider les jeunes de la relève à démarrer leur projet d'entreprise agricole. En vertu de cette initiative, un jeune qui effectue un stage à l'extérieur du Québec, pour une période de six semaines à six mois, sera admissible à une aide financière pouvant atteindre 9 000 $. Par l'entremise de cette mesure, le ministre veut permettre au participant de couvrir une partie de ses frais de déplacement et de ses dépenses liées aux visas et aux assurances et lui offrir une somme forfaitaire hebdomadaire pour la durée du stage.

La plupart du temps, les obstacles rencontrés par la relève agricole concernent les coûts importants liés à l'acquisition ou au démarrage d'une entreprise. Les capitaux nécessaires sont plus élevés en agriculture que dans d'autres secteurs d'activité économique et l'accès au financement est en général plus difficile pour les jeunes. Cette réalité est d'autant plus manifeste si les secteurs de production visés sont marginaux ou lorsque la technique de production utilisée est novatrice ou peu commune. En outre, l'encadrement de ce type d'entreprise est pratiquement inexistant au Québec, ce qui fragilise d'autant la capacité du jeune à démontrer la solvabilité de son projet auprès des institutions financières.

Conscient des difficultés que doivent surmonter les jeunes entrepreneurs agricoles pour s'établir, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et l'Alimentation désire leur permettre d'acquérir une formation pratique approfondie et une expérience concrète dans le secteur de production qui les intéresse en mettant à leur disposition une aide financière pour la réalisation d'un stage de longue durée, en adéquation avec leur projet, dans une entreprise agricole située à l'extérieur du Québec. Le stage doit être effectué dans un secteur de production tenu pour émergent ou qui est peu présent au Québec ou encore à l'égard d'un mode de production qui fait appel à des techniques novatrices et non traditionnelles.

Citation

« Je me réjouis de constater que la proportion des jeunes qui choisissent de démarrer une nouvelle entreprise en agriculture est en hausse constante. Je remarque que la relève choisit parfois un style d'agriculture non traditionnel et qu'elle a une volonté d'essayer et d'innover. C'est pour cette raison, notamment, que le gouvernement du Québec veut faciliter l'établissement de ces jeunes en leur permettant d'aller chercher l'expérience et l'expertise dont ils ont besoin pour construire leurs projets sur des bases solides. Je les encourage à continuer à explorer les possibilités qui s'offrent à eux et à cheminer sur la voie agricole qui leur convient le mieux. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Faits saillants

L'Initiative ministérielle de stages préparatoires à l'établissement s'adresse aux jeunes de la relève agricole âgés entre 18 et 39 ans, qui ont un projet d'établissement ou sont établis depuis moins de cinq ans dans un secteur de production émergent ou qui souhaitent mettre en place des techniques novatrices et non traditionnelles dans leur entreprise. Pour être admissible, un jeune propriétaire agricole doit posséder, au moment de la demande, au moins 20 % des parts de l'entreprise, et ce, depuis moins de cinq ans.

Le demandeur doit présenter un projet de stage d'une durée de six semaines à six mois dans une entreprise de l'extérieur du Québec. Pendant le déroulement de son stage, le demandeur doit participer aux travaux de production et de gestion de l'entreprise agricole qui l'accueille, dans le but de mieux comprendre les caractéristiques du secteur de production visé.

Les jeunes entrepreneurs peuvent communiquer avec le conseiller en relève de leur région pour en savoir plus.

Lien connexe

Pour avoir plus d'information : www.mapaq.gouv.qc.ca/stages-etablissement.

https://www.facebook.com/mapaquebec/

https://twitter.com/mapaquebec

https://www.instagram.com/mapaquebec/

https://www.linkedin.com/company/ministere-d-a-d-p-e-d-l

https://www.youtube.com/user/mapaquebec

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Laurence Voyzelle, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2525