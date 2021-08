Conflit de travail à son usine de Vallée-Jonction : Olymel réitère qu'elle a accepté une proposition de règlement du conciliateur, contrairement aux affirmations véhiculées par le président du Syndicat

ST-HYACINTHE, QC, le 2 août 2021 /CNW Telbec/ - La direction d'Olymel s'insurge contre l'affirmation mensongère faite notamment par le biais d'un communiqué émis plus tôt cet après-midi par le président du Syndicat des travailleurs d'Olymel à Vallée-Jonction (CSN), M. Martin Maurice, à l'effet qu'aucune des deux parties à la conciliation en cours dans ce dossier n'aurait accepté la proposition faite par l'équipe de conciliation du ministère du Travail. Vendredi dernier, à l'occasion d'une vingtième séance de conciliation, Olymel et ses représentants ont dûment accepté la proposition du conciliateur, même si des éléments de cette proposition représentaient de nouveaux compromis de la part de l'entreprise.

Selon la direction d'Olymel, les dirigeants syndicaux doivent comprendre qu'après plus de trois mois d'une grève qu'ils ont déclenchée, ils ont d'une part la responsabilité de dire la vérité à leurs membres et à la population et d'autre part, celle d'accepter une proposition de l'équipe de conciliation comme une entente acceptable pour les deux parties et viable pour la pérennité de l'entreprise.

SOURCE Olymel s.e.c.

Renseignements: Richard Vigneault, Communications corporatives, (514) 497-1385, (450) 771-0400 ou 1-800-463-7568