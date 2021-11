MONTRÉAL, le 3 nov. 2021 /CNW/ - Confiserie Régal (« Régal »), l'un des plus importants distributeurs de marques mondiales de confiseries et de chocolat au pays, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Tosuta International Sales Ltd. (« Tosuta »), un importateur et distributeur de bonbons gélifiés, surets, durs et mous, de pastilles pour la gorge et de chocolat.

Tosuta, dont le siège social est situé à Langley, en Colombie-Britannique, a été fondée il y a 43 ans et est devenue un chef de file dans le réseau des stations-service et des dépanneurs. Tosuta représente des marques que les Canadiens reconnaissent instantanément, qu'ils aiment et auxquelles ils font confiance, notamment Bentasil, Hi-Chew et Red Band. Tosuta est également le fier propriétaire des marques Koala et Livewires, qui sont des leaders de leur catégorie dans le réseau des stations-service et des dépanneurs.

« Depuis des décennies, Tosuta se consacre à offrir aux Canadiens des confiseries et d'autres produits fins de la meilleure qualité, provenant du monde entier. Nous avons choisi Régal pour maintenir nos valeurs et favoriser la croissance de nos marques partenaires et de nos clients, en nous appuyant sur leur expérience de près de 60 ans dans l'industrie de la confiserie, » déclare Dean MacDonald, président de Tosuta.

« Dean est un vétéran de l'industrie que nous connaissons depuis longtemps. Nous avons toujours admiré et respecté le leadership de Tosuta et le positionnement de ses marques. Au cours des dernières années, Dean et moi avons eu plusieurs discussions informelles et nous avons tous les deux convenu que c'était le bon moment de s'unir. Avec Tosuta et ses marques dans notre portefeuille de produits, Régal va accroître sa présence dans l'Ouest canadien et nous prévoyons étendre l'excellent travail de l'équipe Tosuta à l'échelle nationale, » déclare Hani Basile, président et chef de la direction de Régal.

Cette acquisition stratégique renforce la présence et la portée des activités existantes de Régal dans les stations-service et les dépanneurs, approfondit son portefeuille de marques de premier plan, lui permet d'entrer dans la catégorie des pastilles pour la gorge et offre la possibilité à Tosuta d'accroître son réseau de distribution et son territoire géographique en profitant de l'infrastructure de Régal d'un océan à l'autre et de ses relations de longue date avec ses clients.

La transaction a été rendue possible grâce au capital et au soutien stratégique de Clearspring Capital Partners (« Clearspring »), une importante société canadienne d'investissement privé qui se spécialise dans le support à la croissance d'entreprises de taille moyenne, et au financement des autres actionnaires de Régal, y compris de la haute direction. « Nous sommes impressionnés par le portefeuille de marques de Tosuta, sa pénétration du marché et sa longue expérience de réussite. Il s'agit de la première acquisition avec Régal depuis le début de notre partenariat à la fin de l'année dernière, et nous sommes ravis de continuer à soutenir Régal dans l'amélioration de sa position de leader en tant que distributeur indépendant à valeur ajoutée, avec de solides capacités d'emballage et de fabrication, » dit Milap Choksey, directeur de Clearspring.

À propos de Confiserie Régal

Confiserie Régal, reconnue dans l'industrie comme étant « Vos experts en bonbons », a été fondée à Montréal en 1962. C'est l'un des principaux distributeurs de marques mondiales de confiseries et de chocolat au pays. Régal fabrique des produits de chocolat sans arachides et sans noix au Québec sous la marque « Jean-Talon » (CJT) (ainsi que des marques privées et des produits sous licence au Canada et aux États-Unis). Régal distribue des produits gourmets importés et nationaux sous la division « Euro-Excellence » (EEX) et crée des paniers-cadeaux pour les principaux détaillants sous la marque « Sweet Expressions ». En période de pointe, l'entreprise emploie plus de 300 personnes à travers 6 sites. Régal vend via tous les principaux canaux de distribution au Canada (y compris les clubs-entrepôts, les épiceries, les pharmacies, les grandes surfaces, les dépanneurs, les magasins à un dollar et les magasins indépendants spécialisés).

Pour plus d'informations, visitez www.regalcandy.com

À propos de Tosuta International

Tosuta International Sales Ltd, dont le siège social est situé à Langley, en Colombie-Britannique, et qui a été fondée il y a 43 ans, est un importateur et un distributeur de bonbons gélifiés, surets, durs et mous, de pastilles pour la gorge et de chocolat. Il est un acteur de premier plan dans le réseau des stations-service et des dépanneurs et représente ses propres marques, Koala et Livewires, ainsi que des marques très reconnues et convoitées comme Bentasil, Hi-Chew, Red Band et Violet Crumble. La société s'approvisionne uniquement en confiseries de qualité supérieure auprès de partenaires commerciaux de longue date. Tosuta vend ses produits par l'intermédiaire de divers canaux au Canada, notamment les grossistes, les stations-service et les dépanneurs, les pharmacies, les clubs-entrepôts et les épiceries.

Pour plus d'informations, visitez www.tosuta.com

À propos de Clearspring Capital Partners

Clearspring Capital Partners est une importante société canadienne d'investissement privé, qui investit et acquiert des entreprises de taille moyenne par le biais de rachats, financements de croissance, acquisitions, privatisations, consolidations d'industrie, recapitalisations et d'autres types de transactions. Clearspring a levé près de 600 millions de dollars de capitaux depuis sa création en 2002.

Clearspring se concentre sur les industries établies et stables, telles que l'industrie alimentaire, et sur les entreprises ayant un fort positionnement stratégique sur leur marché et ayant des équipes de gestion compétentes. L'équipe de Clearspring travaille depuis ses bureaux de Toronto et de Montréal en étroite collaboration avec les équipes de direction des entreprises de son portefeuille afin d'assurer la création de valeur.

Pour plus d'informations, visitez le site www.cscap.ca

