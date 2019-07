Confirmation de la présence de l'agrile du frêne à Saint-Jean-Port-Joli et agrandissement de la zone réglementée au Québec

OTTAWA, le 5 juill. 2019 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a confirmé la présence de l'agrile du frêne à Saint-Jean-Port-Joli, Québec. Cette nouvelle détection se situe à l'extérieur des zones actuellement réglementées pour l'agrile du frêne au Canada.

Après avoir analysé la situation et évalué le risque de propagation de l'agrile du frêne dans les territoires adjacents, l'ACIA a décidé d'agrandir la zone réglementée au Québec afin d'y ajouter les municipalités régionales de comté (MRC) de Montmagny, L'Islet et Kamouraska.

En vigueur immédiatement, il est interdit de déplacer tout produit du frêne, comme les billes, les branches et les copeaux de bois, ainsi que toutes les espèces de bois de chauffage à l'extérieur des zones réglementées pour l'agrile du frêne. Toute personne ou organisme qui désirerait le faire, tels des pépinières, des scieries, des entreprises forestières, des établissements de bois de chauffage ou même des municipalités, doit d'abord communiquer avec le bureau de l'ACIA de sa région afin de demander une autorisation écrite.

Bien que l'agrile du frêne ne pose aucun risque pour la santé humaine, il s'agit d'un insecte ravageur très destructeur pour les frênes. Il en a déjà tué des millions au Canada et aux États-Unis. Cet insecte représente une menace économique et environnementale importante pour les régions urbaines et boisées de l'Amérique du Nord.

L'ACIA continue de collaborer avec ses partenaires et organismes fédéraux, provinciaux, municipaux et des Premières nations dans le but de ralentir la propagation de ce ravageur.

Le déplacement de bois de chauffage non traité est un mode de propagation commun pour les insectes envahissants et les maladies.

L'agrile du frêne est originaire de l'Asie orientale. Sa présence au Canada a été confirmée pour la première fois en 2002.

L'ACIA réglemente l'agrile du frêne afin de protéger les forêts, les arbres municipaux et les pépinières du Canada.

