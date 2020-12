MONTRÉAL, le 16 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec vient tout juste d'annoncer de nouvelles règles de confinement plus strictes avant la période des Fêtes. Or, les confinements à répétition, même partiels, sont susceptibles d'engendrer les effets d'une dépression économique sur les PME plutôt que ceux d'une simple récession. Une Note économique lancée aujourd'hui par l'Institut économique de Montréal dresse le portrait d'une situation inquiétante.

« Lors du premier confinement, le taux de chômage au Canada a atteint la barre des 13,7 %, du jamais vu depuis la Grande Dépression. Si les effets du premier confinement étaient largement temporaires, les analyses économiques nous indiquent que les confinements répétés érodent la confiance des entrepreneurs et peuvent avoir des conséquences permanentes », résume Peter St. Onge, chercheur senior associé à l'IEDM.

« La deuxième vague de confinement est démoralisante pour les créateurs d'emplois. Un sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante nous apprenait que 56 % des PME ne sont pas certaines de survivre », poursuit l'économiste. « Ce ne sont pas des choses abstraites, bien au contraire. Avec la disparition d'un grand nombre de commerces, c'est le paysage de nos villes qui va s'effacer », dénonce M. St. Onge.

« Il est difficile d'évaluer les conséquences directes des mesures de confinement mises en place. Or, la science économique est claire sur ceci : chaque confinement sera plus dévastateur que le précédent pour notre économie et nos commerçants », conclut Maria Lily Shaw, économiste à l'IEDM et coauteure de la publication.

La Note économique intitulée « Jamais deux sans trois? Les confinements à répétition risquent de transformer une récession en dépression » est disponible sur notre site web.

L'Institut économique de Montréal est un think tank indépendant sur les politiques publiques. Par ses publications, ses apparitions dans les médias et ses services consultatifs aux décideurs politiques, l'IEDM stimule les débats et les réformes des politiques publiques en se basant sur les principes établis de l'économie de marché et sur l'entrepreneuriat.

