Confinement et couvre-feu - Oui, les restaurants sont ouverts! Encouragez-les plus que jamais!

MONTRÉAL, le 13 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association Restauration Québec (ARQ) tient à faire le point quant aux activités toujours permises pour les restaurants durant le confinement du Québec dans le contexte de la COVID-19 jusqu'au 8 février. Les restaurants demeurent non seulement ouverts pour les commandes pour emporter à l'intérieur ou au service à l'auto, et ce, entre 5 h et 19 h 30, mais la livraison est permise en tout temps, même pendant le couvre-feu.

Plusieurs restaurateurs ont rapporté à l'ARQ que leur clientèle croyait, à tort, qu'ils étaient soit complètement fermés en raison du confinement imposé, ou encore que toutes leurs activités devaient cesser dès le couvre-feu. Ce n'est donc pas le cas et l'ARQ invite toute la population à continuer d'appuyer les restaurants, qui sont les plus touchés économiquement par la crise actuelle, comme elle l'a fait de façon incroyable depuis les débuts de la pandémie! Il est temps, plus que jamais, de visiter ses restaurants de quartier, d'encourager ses restaurants préférés ou d'en découvrir de nouveaux! Les restauratrices et restaurateurs du Québec sont à bout de souffle et il est important de leur démontrer qu'on ne les oublie pas!

Voici donc les activités permises par décret gouvernemental pour les restaurants et ce, jusqu'au 8 février :

Entre 5 h et 19 h 30 :

Service au comptoir (vente de vin et bière autorisée à partir de 8 h avec aliments pour consommation à domicile);

Service à l'auto (vente de vin et bière autorisée à partir de 8 h avec aliments pour consommation à domicile);

Service de livraison (vente de vin et bière autorisée à partir de 8 h avec aliments pour consommation à domicile).

Entre 19 h 30 et 5 h (pendant le couvre-feu) :

Service de livraison, par le personnel du restaurant ou par un service de livraison externe (vente de vin et bière autorisée jusqu'à 23 h avec aliments pour consommation à domicile).

Il est à noter que de nombreux restaurants offrent également l'option boîte-repas que l'on peut commander à l'avance et aller chercher ou se faire livrer!

L'ARQ tient à remercier une fois de plus la population pour son appui à l'industrie de la restauration, ainsi qu'à ses employées et employés, et à lui mentionner que les exploitants de partout au Québec attendent avec impatience le moment où ils pourront les accueillir de nouveau en salle à manger.

